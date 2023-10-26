مجيدي يحلم بـ «سيناريو» سباداسيو



فيصل النقبي (كلباء)



يضع فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، آمالاً على البرازيلي لياندرو سباداسيو، بتكرار سيناريو الفوز 1-0 على الوحدة، باستاد آل نهيان، حيث سجل هدف اللقاء الذي أقيم يوم 10 سبتمبر 2022، وهو الانتصار الأول لمجيدي على «العنابي» في موسمه الأول مع «النمور».

وأصبح سباداسيو جاهزاً للمشاركة في مباراة «الجولة السادسة» يوم الجمعة، بعد الشفاء من الإصابة البسيطة في لقاء الشارقة، ضمن «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وأحرز اللاعب هدفين مع «النمور» حتى الآن في الموسم الثاني.

وتبدو صفوف اتحاد كلباء مكتملة، استعداداً للقاء المهم الذي يسعى خلاله «الأصفر» للعودة بنتيجة إيجابية.