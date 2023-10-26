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الرياضة

شباب الأهلي يبدأ سلة «غرب آسيا» أمام الشمال

شباب الأهلي يبدأ سلة «غرب آسيا» أمام الشمال
26 أكتوبر 2023 15:00

 
علي معالي (دبي)


يدشن شباب الأهلي مشواره في دوري غرب آسيا لكرة السلة، بلقاء الشمال القطري 21 نوفمبر المقبل، حيث أسفرت القرعة عن وقوع «الفرسان» في المجموعة الثانية مع الشمال والمنامة البحريني، وكاظمة الكويتي، وتقام منافساتها بنظام الذهاب والإياب، فيما تضم المجموعة الأولى الكويت الكويتي والأهلي السعودي والريان القطري والمحرق البحريني.

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وتشهد النسخة الجديدة من البطولة العديد من الضيوف الجدد، وتحديداً أهلي جدة والريان والشمال والمحرق، ورغم التاريخ الطويل لأهلي جدة، إلا أنه لم يفز بالدوري السعودي إلا عام 2023، على حساب النصر، وبالتالي حصوله على بطاقة التأهل إلى البطولة، ويصبح ثالث فريق من السعودية يلعب في البطولة الإقليمية بعد النصر والهلال.
ويعد الريان أكثر الأندية فوزاً بلقب الدوري القطري «18 مرة»، آخرها عام 2023، الذي سمح له بالتأهل إلى النسخة الحالية، ويشارك الشمال لأنه وصيفاً، وهو ما ينطبق على المحرق في الدوري البحريني، بعدما جاء في المركز الثاني.

كرة السلة
شباب الأهلي
المنامة
كاظمة الكويتي
الأهلي السعودي
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