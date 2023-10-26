«الأجواء المشتعلة» تجهز «كلاسيكو الأرض»!



برشلونة (أ ف ب)

سيكون الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة حامل اللقب مسرحاً لمواجهة «الكلاسيكو الأولى» لهذا الموسم، عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب «السبت»، فيما لا يفصل بينهما نقطة واحدة، وذلك ضمن «المرحلة 11» من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومع أنّ برشلونة لم يتلق أي خسارة بعد هذا الموسم، إلا أنّه أهدر ست نقاط مقابل 5 للملكي، لتكون مباراتهما «السبت» نارية، في ظل السباق المحموم على لقب الدوري. ويخوض الفريق الكاتالوني المباراة، في ظل غيابات كثيرة محتملة، وعلى رأسها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الكاحل، إضافة إلى سيرجي روبرتو، الفرنسي جول كونديه، البرازيلي رافينيا، والهولندي فرانكي دي يونج، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيدري.

في المقابل، يستمر غياب البرازيلي إيدر ميليتاو، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما يعود ناتشو للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

ويدخل الفريقان إلى المباراة، بعدما حققا الفوز بأقل مجهود في دوري أبطال أوروبا على شاختار دانييتسك الأوكراني وسبورتينج براجا البرتغالي بالنتيجة ذاتها 2-1 توالياً، إلا أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يسعى لاستعادة توازنه محلياً، بعد التعادل أمام مضيفه إشبيلية 1-1 في الجولة الماضية التي شهدت فوز برشلونة على بلباو 1-0، ليقلّص الفارق مع غريمه المتصدر إلى نقطة واحدة.

ولم تخلُ الأيام التي تسبق «الكلاسيكو» من «حماوة» كبيرة، حيث أدّت «تغريدة» للمتحدث باسم نادي برشلونة إلى ضجة كبيرة، بعدما وصف النجم البرازيلي للريال فينيسيوس جونيور بـ «المهرّج»، بما اعتُبر إساءة عنصرية استدعت انتقاداً حتى من مدرب برشلونة تشافي هرنانديز.

وكتب ميكيل كامبس، المتحدث باسم مجلس إدارة برشلونة، على موقع إكس (تويتر سابقاً)، خلال فوز ريال مدريد على براجا «إنها ليست عنصرية، فينيسيوس يستحق صفعة لكونه مهرجاً».

وتابع: «ماذا تمثل هذه التحركات غير الضرورية، والتي لا معنى لها في وسط الملعب؟».

وقام كامبس لاحقاً بإزالة منشوره، إلا أن رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريس قام بإلغاء رحلته إلى برشلونة لمتابعة المباراة احتجاجاً.

وقال تشافي، الذي كان يتحدث بعد فوز فريقه على شاختار، إن التعليق زاد من التوتر حول المباراة، وهو ما لا يوافق عليه.

وأضاف: «ليس علي أن أقول ذلك، لقد حذفها، هذا يكفي، هذا كل شيء».

وتابع: «لا أحب أي شيء يثير التوتر، لا محاولات مدريد الضغط على الحكام، ولا هذه التغريدة، أحب اللعب النظيف والإعجاب المتبادل».

واعتذر رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، لفينيسيوس في حديثه لموفيستار «إذا كان فينيسيوس يستمع إلى، فهذا لن يتكرر».

ويعوّل أنشيلوتي على نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام الذي سيخوض تحدي «الكلاسيكو» للمرة الأولى، بعدما أصبح «الركيزة» الأساسية في تشكيلة أنشيلوتي.

وبدأ الدولي الإنجليزي الموسم بشكل مذهل مسجلاً 11 هدفاً في 12 مباراة في جميع المسابقات.

ولم يكن أشد المتفائلين يتوقعون هذه البداية النارية للاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، حتى مدرب ريال نفسه، ذلك على الرغم من استخدامه لبيلينجهام في مركز هجومي أشمل، وملأ بيلينجهام سريعاً الفراغ الذي تركه رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، وعدم تمكن ريال من حسم صفقة انضمام مواطن الأخير كيليان مبابي.

وقال أنشيلوتي: «إنه جيد، لا شيء مهمّاً، سوف يتعافى، سيكون هناك يوم السبت».

وجاء حديث المدرب الإيطالي ليطمئن جمهور الملكي حول جهوزية بيلينجهام بعد خروجه في وقت متأخر من المباراة الأخيرة بسبب ألم في الفخذ.

وسيتعين على برشلونة أن يقرر ما إذا كان سيخشى بيلينجهام أو فينيسيوس أكثر، عند تحديد مقاربته للمباراة.

غالباً ما قام مدرب برشلونة بوضع قلب الدفاع رونالد أراوخو على يمين الدفاع لمحاولة تقييد فينيسيوس، لكن الأوروجوياني قد يكون أيضاً أفضل رهان لفريقه لإبقاء بيلينجهام بعيداً، وهو أمر تمكنت منه بعض الفرق هذا الموسم.

الهمّ الدفاعي لن يكون وحده ما يؤرق تشافي، خصوصاً، في ظل الغياب المرجح والمستمر لهدّافه ليفاندوفسكي منذ الرابع من الشهر الحالي، كما ارتفعت المخاوف لدى الجمهور الكاتالوني من إمكانية غياب البرتغالي جواو فيليكس بعد تعرّضه للإصابة في المباراة القارية الأخيرة، إلا أن الأخير طمأن عشاق النادي بأنه «بخير وسيخضع لبعض الفحوصات للتأكد من مشاركته السبت».

ويبقى تعويل تشافي على المهاجم فيرّان توريس في ظل غياب البولندي، إذ سجّل الأخير 5 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بينها هدف ضد شاختار.

من ناحية أخرى، يأمل جيرونا أن يخرج منافساه ريال وبرشلونة بتعادل أو أن يخسر الأول مما يمنحه صدارة الترتيب، في حال فوزه على ضيفه سيلتا فيجو الجمعة.

ويحتل جيرونا المركز الثاني حالياً بفارق الأهداف عن ريال.

كما يتطلع أتلتيكو مدريد إلى مواصلة عروضه القوية عندما يستضيف ديبورتيفو ألافيس الأحد، آملاً في تعثر منافسيه.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع بـ 22 نقطة، لكن مع مباراة أقل، مما يجعله في موقف ممتاز إذا ما تمكن من تحقيق انتصاره السادس توالياً.