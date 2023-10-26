«دوري التنس العالمي» يؤكد مشاركة «نخبة النجوم»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، أرينا سابالينكا، والمصنف الثالث عالمياً للرجال، دانييل ميدفيديف، للانضمام إلى نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين ضمن منافسات الموسم الثاني من دوري التنس العالمي لهذا العام، إذ يشارك في هذه النسخة من البطولة 16 لاعباً من أفضل لاعبي التنس على مستوى العالم، وذلك ضمن فعاليات الحدث الذي يقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر.

تضم تشكيلة اللاعبين الرجال إلى جانب ميدفيديف، كلاً من ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الخامس عالمياً، والذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وآندريه روبليف، المصنف السادس عالمياً الذي وصل إلى ربع نهائي بطولة جراند سلام في عام 2023، فيما أكد منظمو البطولة مشاركة كل من إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً وبطلة جراند سلام أربع مرات، ويلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالمياً وبطلة ويمبلدون لعام 2022، إلى جانب سابالينكا في تشكيلة السيدات للنسخة الثانية من «العرض الأقوى في الملعب».

وتأتي مشاركة سابالينكا في هذه البطولة بعد تحقيقها عاماً حافلاً بالإنجازات مع فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير من العام الحالي، ووصولها إلى الدور نصف النهائي في كل من بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، إضافة إلى وصولها إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة، كما تتطلع اللاعبة البيلاروسية إلى إنهاء عام 2023 بمنافسات قوية خلال الموسم الثاني من دوري التنس العالمي، والدفاع عن لقبها في ملبورن بداية العام المقبل.

وفي تعليقها عن مشاركتها في البطولة، قالت سابالينكا: «متحمسة جداً للمشاركة في هذا الموسم من دوري التنس العالمي، وأتطلع بفارغ الصبر لمعرفة اللاعبين الذين سأشاركم منافسات البطولة. لقد أمضينا وقتاً رائعاً داخل وخارج الملعب خلال الموسم السابق، وهو ما يحفزني للتحضير لمنافسات الموسم المقبل».

ومن جانبه، يتطلع المصنف الثالث عالمياً، دانييل ميدفيديف، إلى تحقيق نتائج قوية نهاية هذا العام بعد الأداء القوي الذي أظهره خلال الأشهر الأخيرة، إذ تمكن اللاعب الروسي من بلوغ منافسات النصف النهائي في بطولة ويمبلدون وتقديم منافسة حماسية خلال نهائي بطولة أميركا المفتوحة لهذا العام.

وصرح ميدفيديف قائلاً: «يسعدني الانضمام هذه النسخة من دوري التنس العالمي في أبوظبي، خاصة بعد رؤيتي للمباريات التي خاضها اللاعبون خلال دورة العام الماضي. لقد خضت عدداً من المباريات المميزة في الإمارات العربية المتحدة وأتحمس للعودة إليها مرة أخرى في كل مرة، وأتطلع خلال مشاركتي في هذه البطولة إلى إنهاء العام بنتائج مميزة».

وأكد منظمو دوري التنس العالمي أنه سيتم الإعلان عن بقية اللاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات البطولة لهذا العام خلال الأسابيع القادمة، إذ سيخوض اللاعبون مواجهات مشوقة ضمن أربع فرق، بحيث تُقام مباراتان كل يوم من اليوم الأول إلى اليوم الثالث، تضم مواجهات الفردي والزوجي للرجال والسيدات والزوجي المختلط، في حين يشهد اليوم الرابع منافسات حماسية تجمع الفريقين المتصدرين للبطولة لحصد فرصة الفوز بالموسم الثاني لدوري التنس العالمي في اليوم الأخير في 24 ديسمبر.

وفي تعليق له حول هذا الموضوع، قال راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي: «شهدت قرعة اللاعبين لهذا العام قائمة استثنائية من أبطال الجراند سلام وحاملي ألقاب رابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس، ويسعدنا انضمام كل من أرينا وإيغا ويلينا إلى جانب دانييل وستيفانوس وأندريه إلى المنافسات الشيّقة التي ستجمع هؤلاء النجوم في ديسمبر المقبل».

وأضاف: «من المؤكد أن هذا الموسم من البطولة سيجلب الكثير من التشويق في الملعب، ومع المنافسات عالمية المستوى والحفلات الغنائية المذهلة التي تضم مجموعة مميزة من المغنيين العالميين والحائزين على جوائز، فإننا نشجع جماهيرنا على شراء تذاكرهم الآن للاستمتاع بالأجواء المشوقة والمميزة».