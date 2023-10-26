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الرياضة

توقيف رئيس الاتحاد التونسي في «قضايا فساد»

توقيف رئيس الاتحاد التونسي في «قضايا فساد»
26 أكتوبر 2023 16:25


تونس (أ ف ب) 

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أوقف القضاء التونسي، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، للتحقيق معه في قضية فساد، بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمدة في تصريحات إعلامية، إن قرار التوقيف جاء إثر «شكاية (شكوى) قضائية تقدمت بها الوزارة تتعلق بعدم شرعية عقد مبرم بين الجامعة «الاتحاد التونسي» ومدير فني»، كما أكد المتحدث أن القضية «تتعلق بالفساد المالي داخل الجامعة»، ولم يتسن الحصول على رد من محامي الجريء.
أنتخب الجريء رئيساً للاتحاد التونسي للكرة عام 2012، وفي السنوات الأخيرة تواترت الاتهامات في حقة متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات وبالفساد المالي وتبييض الأموال من قبل الأوساط الإعلامية الرياضية، لكنه دائماً ما يفندها ويقدم حججه في ذلك.
كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن خلافات متواصلة بينه وبين وزير الشباب والرياضة في خصوص القرارات التي يتخذها.
ونشب منذ 2020 خلاف حاد بين الجريء، ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر، بعد أن نشر الأخير «تدوينة» على موقع «فيسبوك» يدعو فيها الاتحاد إلى الشفافية في التصرف في الأموال، ويطالب بتدقيق إداري.

تونس
الاتحاد التونسي لكرة القدم
وديع الجريء
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