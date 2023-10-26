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الرياضة

منتخب اليد.. «الثامن» في تصفيات الأولمبياد

منتخب اليد.. «الثامن» في تصفيات الأولمبياد
26 أكتوبر 2023 17:00

رضا سليم (دبي) 
حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد المركز الثامن في الترتيب العام لتصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والمقامة حالياً في الدوحة، بعدما خسر أمام الكويت بنتيجة 26-31، في مباراة تحديد المركز السابع، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الأزرق» 20-16، لينهي منتخبنا مشواره في التصفيات التي تنتظر البطل الذي سيصعد بالبطاقة الوحيدة من التصفيات إلى الأولمبياد، فيما يلحق الثاني في الملحق العالمي للتأهل إلى باريس 2024.
كان منتخبنا قد أنهى الدور الأول في المركز الرابع في المجموعة الأولى، بعدما فاز على الصين والهند، وخسر أمام كوريا الجنوبية وقطر والسعودية، وتعد هذه التصفيات إحدى المحطات المهمة للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 بالبحرين، المؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج.
أما عن تفاصيل المباراة، فلم يقدم منتخبنا المردود المتوقع، خاصة أن الفريق يلعب من دون ضغوط إلا أنه لم ينجح على مدار الشوط الأول في إدراك التعادل بعدما قاد «الأزرق» المباراة لمصلحته بالتقدم 6-2، وارتفع الفارق إلى 5 أهداف في بعض فترات الشوط الأول ورغم أن المنتخب قلص الفارق إلى هدفين إلا أن الدقيقة الأخيرة شهدت إحراز الأزرق لهدفين وإنهاء الشوط بفارق 4 أهداف 20-16.
وفي الشوط الثاني، قدم الحارس الدولي محمد إسماعيل مستوى متميزاً من خلال التصدي للهجمات الكويتية، إلا أن الاستغلال لم يكن جيداً لمنتخبنا، حيث سقط اللاعبون في أخطاء كثيرة في انهاء الهجمات، وهو ما زاد الفارق إلى 5 أهداف 31-26، ويطلب برستوفاك مدرب المنتخب وقتاً مستفطعاً قبل 15 ثانية من نهاية المباراة، التي حسمها المنتخب الكويتي لمصلحته 31-26. 

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