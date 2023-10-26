170 مشاركاً في مهرجان السباحة بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)



فاز عبدالله ثاني لاعب مركز الطفل بالمدام، بالمركز الأول لفئة 6 إلى 8 سنوات، في سباق 18 متراً، «ضربات رجلين ظهر» ضمن مهرجان السباحة للذكور والإناث الذي نظمته «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مهرجان السباحة للذكور والإناث، بمشاركة 170 طفلاً وطفلة، من مختلف مراكز أطفال الشارقة، ضمن الفئات العمرية من 6 إلى 12عاماً، وذلك في مسبح مركزي الطفل بالحيرة للذكور، وفي مركز الطفل بالبطائح للإناث.

وجاء محمد سالم محمد من مركز الطفل بخورفكان، ثانياً، ومحمد خلفان من مركز الطفل بالخالدية ثالثاً، وفي سباق 18 متر ضربات رجلين بطن، فاز ماجد راشد من مركز الطفل بالمدام على المركز الأول، متقدماً على سالم علي أحمد من مركز الطفل بكلباء، في حين حصل سعيد عمر من مركز الطفل بمليحة على المركز الثالث، وفي سباق 18 متر حرة فاز خليفة محمد أحمد من مركز الطفل بالخالدية بالمركز الأول، يليه أمير الشيباني من مركز الطفل بالرقة، وأيمن علي من مركز الطفل بخورفكان الثالث.

أما بالنسبة للفئة العمرية من «6-8» سنوات، للإناث، فقد فازت فاطمة عمر من مركز الطفل بخورفكان في سباق 18 متر ضربات رجلين ظهر بالمركز الأول، متقدمة على وديمه معتوق من مركز الطفل بالثميد وميثاء يوسف من مركز الطفل بكلباء، وفي سباق 18 متر ضربات رجلين بطن، أحرزت ريم عمر من مركز الطفل بكلباء المركز الأول، متقدمة على شيماء علي من مركز الطفل بوادي الحلو ومهرة محمد من مركز الطفل بالبطائح.

وفي سباق 18 متر حرة فازت مهرة جاسم من مركز الطفل بالخالدية بالمركز الأول، متفوقة على وفاء أحمد من مركز الطفل بكلباء، وفاطمة محمد من مركز الطفل بوادي الحلو.

وفي الفئة العمرية من 9-12 سنة لفئة الذكور، تمكن سعد معاذ من مركز الطفل بالذيد، من تحقيق المركز الأول في سباق 18 متر ظهر، متقدماً على محمد السويدي من مركز الرقة وأحمد علي، من مركز الطفل بخورفكان، وفي سباق 18 متر حرة، فاز هلال معاذ من مركز الطفل بالذيد بالمركز الأول، متفوقاً على موسى الشيباني من مركز الرقة وأمير سالم من مركز الطفل بخورفكان.

أما في فئة الإناث من 9-12 سنة في سباق 18 متر ظهر، أحرزت حمدة جاسم من مركز الطفل بالخالدية المركز الأول، متقدمة على مهرة ياسر من مركز الطفل بكلباء، وميرة محمد من مركز الطفل بالبطائح، وفي سباق 18 متر حرة، تمكنت فاطمة جاسم من مركز الطفل بالخالدية، من إحراز المركز الأول، متفوقة على شهد سعيد من مركز الطفل بالذيد وحمدة محمد من مركز وادي الطفل بالحلو.

وفي ختام المهرجان تم تكريم الأطفال الفائزين والمشاركين من جميع المراكز، بحضور الطاقم الفني والمسؤولين وأولياء أمورهم.