«المبارزة» يحصد 4 ميداليات في «الألعاب العالمية»



علي معالي (دبي)



تُوج منتخب المبارزة بـ 4 ميداليات، في دورة الألعاب العالمية القتالية، المقامة حالياً في الرياض، بواقع ذهبية من نصيب زينب الحوسني، في سلاح الإيبيه، و3 برونزيات لكل من عبدالله الحمادي، وخليفة الزرعوني «سلاح الإيبيه»، ومهرة عبدالله «سلاح السابر سيدات»، ويشارك في منافسات المبارزة 166 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 منتخبات.

ونجحت زينب الحوسني في ترك «البصمة الذهبية» في سلاح الإيبيه فردي، بعد مستوى متميز طوال مشوار المنافسات.

وأكدت مهرة عبدلله تفوقها، في الظهور الدولي الأول، ضمن «سلاح السابر»، ويعد ذلك مؤشراً على المستقبل الرائع الذي ينتظرها، مع بقية اللاعبين واللاعبات، في ظل الاهتمام، ورغبة الجميع في تشريف رياضة الإمارات، في المحافل الخارجية.

من جانبه، عبر علي المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس البعثة، عن سعادته بنتائج اليوم الأول، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الميداليات خلال المشاركات المقبلة.

وقال: الإنجاز يأتي في أول مشاركة، ضمن الألعاب العالمية القتالية، حيث يمثلنا 22 لاعباً ولاعبة لأسلحة «السابر» و«الفلوريه» والإيبيه، ومعهم أسامة عادل المدير الفني، وجورجي ليمنوف مدرب سلاح الإيبيه، والحكم الدولي علي الحمادي.

وأضاف: «يجب التركيز في بقية المنافسات لبلوغ الهدف من المشاركة، من خلال التتويج بأكبر عدد من الميداليات، والمزيد من الخبرات للمشاركات المقبلة».