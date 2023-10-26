الكعبي والعرياني يحرزان «فضية وبرونزية» في «البارالمبية الآسيوية»

هانجتشو (الاتحاد)

رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 8 ميداليات، في «الألعاب البارالمبية الآسيوية»، المقامة في هانجتشو، بعدما حصد محمد الكعبي، وعبد الله سلطان العرياني، لاعبا ألعاب القوى والرماية، «فضية وبرونزية».

أحرز محمد الكعبي، الميدالية الفضية في دفع الجلة فئة «F36»، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، بعدما حل ثانياً بمسافة 12.99 متر، وجاء الكازاخستاني داستان موكاشبيكوف، في المركز الأول «15.74 متر»، ومواطنه إيفان زالزنياك ثالثاً «12.39 متر».

ونجح العرياني، في الفوز بالميدالية البرونزية في البندقية (50 متر)، وضعية الرقود، لفئة «SH1»، بعدما حل ثالثاً في المسابقة التي أقيمت على صالة مركز فواينج الرياضي، محققاً 226.6 نقطة، فيما فاز الهندي سيدهارتا بابو بالمركز الأول «247.7 نقطة»، ونال الذهبية، وحل الصيني شاو دونج ثانياً «247.5 نقطة»، وحصل على الفضية.

وحقق عبيد الدهماني، لاعب منتخب الرماية، إنجازاً جديداً بتأهله المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعدما حقق رقم التأهل المطلوب، من خلال مسابقة البندقية (10 أمتار وقوف)، فئة «SH1».

وعبر محمد الكعبي عن سعادته بالميدالية، والحفاظ على الإنجاز الذي حققه في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الماضية «جاكرتا 2018».

وقال: «المنافسة في غاية القوة، وحاولت أن أبذل قصارى جهدي من أجل الأفضل، وهو ما تحقق بالفوز بالميدالية الفضية، وأشكر الجميع على ثقتهم، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن الظن، وأن أسهم في رفع علم الإمارات في المحافل الخارجية».



من جانبه، أكد العرياني أن المنافسة في الرماية ارتفعت بدرجة كبيرة على صعيد القارة الآسيوية التي باتت تشهد ظهوراً قوياً للاعبين جدد على الساحة.

وقال: «نجح منتخب الرماية في الفوز بالميدالية الثالثة، وهو ما يعبر عن طموحنا في المنافسة على ألقاب الدورة، ونتطلع إلى الأفضل، خاصة في منافسات اليوم، ضمن مسابقة (R7) الأوضاع الثلاثة، التي نعد أكثر تخصصاً فيها مع عبد الله سيف العرياني وعبيد الدهماني، ونرجو أن يكون التوفيق حليفنا».

وأضاف: «المستويات تطورت كثيراً على صعيد قارة آسيا، في ظل وجود أبطال العالم من القارة، وتحطيم الكثير من الأرقام القياسية، وهو ما يضفي صعوبة وقوة على منافساتها».



وهنأ معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، البعثة بالإنجازات حتى الآن والمتمثلة في الحصول على 8 ميداليات.

وحرص معاليه، من خلال اتصال مع محمد فاضل الهاملي، رئيس البعثة، على الاطمئنان على أحوال البعثة في الصين، والإشادة بجهود اللاعبين وإنجازاتهم حتى الآن.

وأكد معاليه أن نجاح أبناء الإمارات من أصحاب الهمم في تحقيق هذه الإنجازات، ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية، يدعو إلى الفخر، ويعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم في الدولة.

ووجه معاليه تهنئته إلى جميع أفراد البعثة، وشكر أصحاب الإنجازات على جهودهم وتفانيهم لتشريف رياضة الإمارات، ورفع علم الدولة، وهو ما تجسد في حصد 8 ميداليات في الدورة حتى الآن، مطالباً بأن يكون الإنجاز حافزاً لهم نحو الأفضل.

وعلى صعيد بقية نتائج منافسات، اليوم، في ألعاب القوى، حل أحمد الحوسني رابعاً في مجموعته بتصفيات رمي الرمح لفئة «F33»، وجاء زميله أحمد المازمي رابعاً في المجموعة الثانية للمسابقة والفئة نفسها.

وفي دفع الجلة للسيدات فئة «F33»، حلت عائشة الخالدي خامسة، وجاء عباد علي ثامناً في رمي القرص لفئة «F37».

وفي رفعات القوة، احتلت هيفاء النقبي المركز السادس في وزن 67 كجم، وشهد فوز الصينية يوجياو تان بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بعدما رفعت وزن 141 كجم، وحققت رقماً عالمياً جديداً، فيما نال عادل شانبيه المركز الخامس في وزن 88 كجم.

وفي الدرجات، حل أحمد البدواوي ثامناً في سباق «ضد الساعة» لمسافة 18.5 كم، فئة «C5»، وجاء عبد الله البلوشي في المركز الـ 11، وسلامة الخاطري ثالثة في فئة «C4»، حيث يتوج الأول والثاني فقط، واحتل إياد أحبابي وسعيد الظاهري المركزين السابع والثامن على الترتيب في سباق مسافة 13.7 كم لفئتي «H3 وH4».



منافسات الجمعة



يشارك عبدالله سلطان العرياني، وعبدالله سيف العرياني، وعبيد الدهماني، يوم الجمعة في البندقية (50 متر) «3 أوضاع» فئة «SH1»، وتشارك منى حسن وعائشة الشامسي وعائشة المهيري في البندقية 10 أمتار، وضعية الرقود لفئة «SH2».

وفي ألعاب القوى، يشارك أحمد الحوسني وأحمد النقبي وأحمد المازمي، في دفع الجلة فئة «F33»، ومريم الزيودي في دفع الجلة فئة «F40»، وتنافس عائشة الخالدي في رمي الرمح فئة «F33».

وفي الدراجات، في سباق الطريق؛ يشارك عبد الله البلوشي وأحمد البدواوي لمسافة 69 كم، وسلامة الخاطري لمسافة 41 كم، فئة «C5»، فيما يشارك عايض الأحبابي وسعيد الظاهري في السباق نفسه لمسافة 55 كم لفئتي «H3 وH4»، وفي رفعات القوة، يشارك عبدالله النقبي في وزن 107 كجم.