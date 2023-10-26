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الرياضة

جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تبدأ مقابلات المرشحين

جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تبدأ مقابلات المرشحين
26 أكتوبر 2023 20:48

الشارقة (وام)
باشرت لجنة تحكيم جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين، لمختلف الفئات المستهدفة، والذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولي بنجاح، وذلك بمقر مجلس الشارقة الرياضي، بهدف التقييم النهائي، وتقدير وتحديد حجم التفوق الرياضي والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الرياضية، بجانب تقدير تفوقهم الدراسي والأكاديمي، تمهيداً لاختيار الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، والاحتفاء بهم في الحفل الختامي المزمع إقامته في نهاية نوفمبر القادم.
حضر المقابلات وشارك في التحكيم، نجلاء عبدالله الشامسي أمين عام الجائزة، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، عضو مجلس أمناء الجائزة، مشرف لجنة التقييم والتحكيم، مع أعضاء لجنة التقييم والتحكيم والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء والمختصين، حيث تعد المقابلات الشخصية من العوامل المؤثرة في اختيار الفائزين، حيث تمثل نسبة 20% من معايير فئات الجائزة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين معايير الإنجازات بنسبة 50%، ومعايير الجهود المبذولة بنسبة 30%.
من جانب آخر، استعرض مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وبحضور جميع الأعضاء، آخر تطورات مراحل العمل في الجائزة منها مرحلتا الفرز والتقييم والتحكيم، وما تم إنجازه من اللجان المعنية، وذلك في اجتماعه الدوري الذي عقد يوم 19 أكتوبر الحالي، وشهد أيضاً مناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الأسماء المرشحة لشخصية العام الرياضية، إضافة إلى استطلاع رأي المشاركين، وإنجازات اللجان خلال الفترة الماضية، بجانب بحث آخر مستجدات حفل الختام.

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