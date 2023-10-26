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الرياضة

عجمان يواجه البطائح بـ«تشكيلة جديدة»

عجمان يواجه البطائح بـ«تشكيلة جديدة»
27 أكتوبر 2023 00:54

رضا سليم (دبي) 

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يبدأ عجمان مرحلة جديدة مع المدرب الروماني دانيال إيسايلا، عندما يلتقي البطائح، اليوم، ضمن الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما خاض الفريق مع مدربه الجديد، فترة إعداد استمرت لمدة 22 يوماً خلال فترة توقف الدوري.
وتولى إيسايلا المهمة قبل مباراة الوصل في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين مباشرة، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق نقطة التعادل الثانية هذا الموسم، إلا أن المدرب كان بحاجة إلى فترة إعداد مع اللاعبين، وجاء التوقف إيجابياً، ليس فقط لتطبيق فلسفة المدرب التدريبية، ولكن أيضاً لعلاج المصابين، خاصة أن الفريق لم يلعب بصفوف مكتملة من بداية الموسم.
ويلعب إيسايلا بتشكيلة جديدة، بعدما باتت جميع الخيارات أمامه بعد عودة المصابين، وسيكون الغائب الوحيد حسين عبدالرحمن لاعب الارتكاز، فيما يعتمد على يوسف بلال وعصام فايز في هذا المركز، وخلفه في الدفاع نادر الغندري العائد من الإصابة، وعبدالله صالح ومحمد إسماعيل وجيانلوكا مونيز، وفي الوسط هيكل الشيخاوي وبريستسج مبونجو وعلي مدن وفي الهجوم وليد أزارو.
وتبقى المشكلة التي يعاني منها الفريق في الدفاع، بعدما استقبلت شباكه 19 هدفاً في 5 مباريات ويعد الأضعف دفاعاً، وهو ما عمل عليه المدرب خلال التوقف. 
من ناحية أخرى، رصدت إدارة النادي جوائز لجماهير «البرتقالية» لتحفيزهم على حضور المباراة أمام «الراقي»، والتي تقام باستاد خالد بن محمد، كما وفرت إدارة النادي 3 حافلات لنقل الجماهير من أمام النادي إلى ملعب المباراة.

دانييل إيسايلا
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
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