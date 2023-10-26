قطار «أدنوك للمحترفين» يستأنف الرحلة من «السادسة»

معتصم عبدالله (دبي)

يعود قطار «دوري أدنوك للمحترفين»، لاستئناف مشواره من محطة «الجولة السادسة» مساء اليوم، بعد «التوقف الثاني» في مشوار الدوري، والذي استمر 19 يوماً، منذ نهاية «الجولة الخامسة» 8 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، وأقام خلالها منتخبنا الوطني الأول معسكراً إعدادياً داخلياً، خاض خلاله وديتين أمام الكويت 1-0، ولبنان 2-1.

وأقيمت خلال فترة «التوقف الثاني» للدوري، مباريات مرحلة الذهاب، في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما لعب العين والشارقة مباراتين، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أبطال آسيا 2023- 2024»، وشهدت تفوق «الزعيم» أمام ضيفه الفيحاء السعودي 4-1، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة المجموعة الأولى بـ «العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، فيما خطف «الملك» صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفوزه على ضيفه ناساف الأوزبكي 1-0، وأسهمت التجارب الدولية والمباريات الآسيوية في تجهيز لاعبي الأندية.

وتحتفل الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين» بـ «التوقيت الشتوي» للمباريات، التي تجرى على فترتين، الأولى تنطلق في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً بدلاً من الساعة الخامسة و20 دقيقة مساءً، وتنطلق الثانية في الساعة السابعة والنصف مساءً، بدلاً من الساعة الثامنة مساءً، وجرى تدشين «التوقيت الشتوي» للمرة الأولى، في الموسم الحالي 2023- 2024، في مباريات ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويشهد اليوم الأول للجولة السادسة إقامة 4 مباريات، تجمع في الفترة الأولى حتا والوصل، البطائح وعجمان، وفي الثانية، الوحدة واتحاد كلباء، شباب الأهلي والنصر، على أن تستكمل الجولة غداً بمباريات خورفكان والجزيرة، العين والإمارات، الشارقة وبني ياس.

وتتركز الأنظار في اليوم الأول للجولة، على مواجهة شباب الأهلي «المتصدر» بـ 13 نقطة، أمام ضيفه النصر «التاسع» بست نقاط، في «الديربي القديم»، والذي اشتعلت أجواءه مبكراً، بعدما أطلق الحساب الرسمي لـ «العميد» في منصة إكس وسم «دبي زرقاء»، تأهباً للقمة، فيما يعول «الفرسان» على صبغ «الديربي» باللون «الأحمر»، والاستفادة من الغيابات المؤثرة في «الأزرق»، والتي تشمل أكثر من لاعب، بسبب بند الإعارة، أبرزهم حمدان الكمالي وأحمد جشك.

ويختبر «الفرسان» في مواجهة «الديربي القديم»، أطول سلسلة عدم خسارة في الدوري، برصيد 19 مباراة على التوالي، منذ الخسارة أمام بني ياس 1-2 في «الجولة 12» للدوري في الموسم الماضي 2022- 2023.

ويتسلح «الفرسان» بالأفضلية في مواجهات «الديربي» على صعيد «دوري المحترفين»، برصيد 15 انتصاراً، مقابل 4 فقط لـ «الأزرق»، والتعادل في 9 مواجهات، ويبرز في تشكيلة «أصحاب الأرض» الأرجنتيني كارتابيا الذي سجل هدفين لفريقه في الدوري، فيما ساهم عادل تعرابت قائد «العميد»، في تسجيل 5 من آخر 10 أهداف لفريقه في الدوري.

وعلى استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، يستضيف الوحدة «العاشر» برصيد 6 نقاط، ضيفه اتحاد كلباء «الثامن» بـ 7 نقاط، حيث تميل كفة الأفضلية لـ «العنابي» برصيد 10 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لـ «النمور»، فيما حسم التعادل مباراتين، وتتباين ظروف الفريقين، قبل مواجهة الليلة، في ظل خسارة «العنابي» مباراة «الديربي» أمام الجزيرة 1-2، في ذهاب ربع نهائي الكأس، فيما عاد «النمور» بفوز ثمين من ملعب «الملك» 3-2 ضمن الدور ذاته.

وتتجدد على أرضية استاد حمدان بن راشد، المواجهة بين حتا وضيفه الوصل، في المواجهة الثالثة بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد فوز «الإمبراطور» 7-0، مقابل التعادل 3-3 في مباراتي ذهاب وإياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويعاني «الإعصار» الأمرين باحتلاله المركز الأخير، من دون رصيد من النقاط، فيما يحتل ضيفه الوصل المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وتصطدم رغبة البطائح «السابع» في بلوغ النقطة العاشرة، بطموحات ضيفه عجمان صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، في حصد «الانتصار الأول»، وتعد مباراة الليلة الثالثة في مواجهات الفريقين ب «دوري المحترفين» بعد فوز «البرتقالي» 2-1، والتعادل 1-1 في مباراتي الموسم الماضي.



«حصن» الانتصارات

لا تقتصر أفضلية شباب الأهلي في المباريات أمام النصر في «الديربي»، على التفوق في «المواجهات المباشرة»، بل تتعداها إلى الأفضلية شبه المطلقة في المباريات على «استاد راشد» معقل «الفرسان»، بخسارة وحيدة 1-2 موسم 2021- 2022 في آخر 14 مباراة جمعت الفريقين في «دوري المحترفين».



«الثابتة» كلمة السر

تلعب الأهداف من «الكرات الثابتة» الدور الأساسي، في مشوار الوحدة واتحاد كلباء، خلال الموسم الحالي، بعدما سجل الأول 5 أهداف من الركلات الثابتة، مقابل 4 أهداف لاتحاد كلباء الذي يعد ثاني أكثر الفرق استفادة من «الثابتة» في الدوري، وإجمالاً سجل الوحدة 40 هدفاً في مرمى «النمور»، في دوري المحترفين، مقابل 19 هدفاً للأخير.



«السبع السمان» هدف «الأصفر»

ينشد الوصل إكمال «السبع السمان» في المواجهات أمام مضيفه حتا في مباراة الليلة، ويخلو سجل «الأصفر» من الخسارة مطلقاً في المواجهات الست الماضية أمام «الإعصار» في «دوري المحترفين»، بالفوز في 5 لقاءات، والتعادل في مباراة.



مباريات اليوم

البطائح – عجمان 16:45

حتا – الوصل 16:45

الوحدة – اتحاد كلباء 19:30

شباب الأهلي – النصر 19:30

مباريات الغد

العين – الإمارات 16:45

خورفكان – الجزيرة 16:45

الشارقة – بني ياس 19:30