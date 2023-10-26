«فخر أبوظبي».. صدارة الأكاديمية بـ«الكتيبة 28»

مراد المصري (دبي)

تصدر الجزيرة أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في عدد اللاعبين الذين قام بتدريبهم في أكاديميته، وينشطون حالياً في البطولة، بواقع 28 لاعباً، منهم 18 لاعباً في صفوف «فخر أبوظبي» تحديداً، و10 لاعبين يتوزعون في بقية الأندية، فيما تصدر أياكس الهولندي القائمة، بواقع 86 لاعباً على مستوى 48 من أبرز الدوريات العالمية، في دراسة أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وشملت الدراسة اللاعبين الذين قام كل نادٍ بتدريبهم بين السن 15 و21 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، وجاء بعد الجزيرة كل من الوحدة وشباب الأهلي «21 لاعباً»، ينشط 9 لاعبين منهم مع «العنابي» و6 لاعبين مع «الفرسان».

وبعد ذلك يأتي العين في القائمة «20 لاعباً»، منهم 9 لاعبين مع «الزعيم» هذا الموسم، ثم النصر 13 لاعباً منهم 8 لاعبين مع «العميد»، والوصل 12 منهم 5 في «الإمبراطور»، واتحاد كلباء والشارقة وبني ياس 11 لاعباً، منهم 8 في «النمور» و5 مع «الملك» و7 مع «السماوي».

عالمياً تصدر أياكس القائمة، ورغم أنه قام بتدريب 86 لاعباً، إلا أن 9 منهم يلعبون حالياً في صفوفه، وهو ما يترجم معاناته في انطلاق الموسم، ويليه بنفيكا البرتغالي برصيد 85 لاعباً، منهم 9 في صفوفه حالياً، وسبورتينج لشبونة البرتغالي ثالثاً «83 لاعباً»، منهم 8 في صفوفه، حيث تركز الأندية الثلاثة على إعداد المواهب، ثم إعادة بيعها للأندية الأغنى في أوروبا.

ومن أبرز الأندية في القائمة برشلونة الإسباني «77 لاعباً» من خريجي «لا ماسيا»، منهم 8 لاعبين في القائمة الحالية، وريال مدريد «67 لاعباً» خريجي «لا فابريكا»، منهم 7 في صفوفه حالياً.