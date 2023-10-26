«تعديلات طفيفة» في قائمة «الأبيض» قبل «التصفيات المشتركة»

معتز الشامي (دبي)

عقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، بقيادة البرتغالي باولو بينتو، اجتماعاً موسعاً، للوقوف على إيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى من تحضير «الأبيض»، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى «مونديال 2026» و«كأس آسيا 2027»، بالإضافة إلى المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر خلال يناير المقبل.

ووقف بينتو على الأداء الفردي والجماعي خلال التجمعات الثلاثة المتتالية، الأول في أغسطس بالنمسا، ولم يخض خلاله «الأبيض» أي «وديات»، بينما جاء التجمع الثاني في سبتمبر بكرواتيا، وشهد أداء «تجربة دولية» أمام كوستاريكا، وكانت البداية القوية لـ «الأبيض» وظهور ملامح «البصمة البرتغالية» في أداء المنتخب، والتجمع الثالث في دبي مطلع أكتوبر الجاري، وشهد «تجربتين» مع الكويت ولبنان، وواصل خلاله المنتخب «نغمة الانتصارات»، بجانب منح الفرصة لعدد من «الوجوه الشابة» ومثلوا 8 عناصر أساسية في «الأبيض الأولمبي».

وشهدت المرحلة الأولى مشاركة ما يزيد على 30 لاعباً، وتجربتهم جميعاً في «الوديات الثلاث»، للوقوف على قدرات اللاعبين المرشحين للاستمرار في التجمعات المقبلة، فضلاً عن «المتابعة دقيقة» لهم في مباريات أنديتهم.

وتبدأ «المرحلة الثانية» من إعداد المنتخب، مع المعسكر المرتقب، من 5 إلى 21 نوفمبر المقبل، مع خلال تدشين «التصفيات المشتركة»، ويلتقي «الأبيض» في المباراة الأولى مع نيبال باستاد آل مكتوم في دبي 16 نوفمبر، قبل أن يغادر إلى المنامة، لخوض المباراة الثانية أمام البحرين 21 نوفمبر، ضمن المجموعة الثامنة.

ويتوقع أن تشهد القائمة تغييراً طفيفاً، خاصة في بعض «الوجوه الشابة» الذين لم يقدموا المستوى المنتظر، حيث تشهد القائمة المرتقب الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل، عودة بعض الأسماء التي غابت عن تجمع أكتوبر الجاري.

ورغم ذلك يتمسك الجهاز الفني بسياسة «الإحلال والتجديد» في التشكيلة، والتركيز على أجهز العناصر، سواء الشباب ولاعبي «الأبيض الأولمبي»، أو القدامى أصحاب الخبرات الدولية، واستغل بينتو معسكر أكتوبر، وودية الكويت ولبنان، لزيادة التجانس والتفاهم بين اللاعبين المرشحين لدخول التشكيلة من الشباب والكبار، للوصول بـ «فورمة» المنتخب إلى المستوى المنتظر.

واستعاد «الأبيض» الثقة خلال فترة بينتو، حيث يقدم اللاعبون مستوى متميزاً، كما سجل المنتخب مع بينتو 7 أهداف، وتلقت شباكه هدفين، خلال 3 وديات، ويعكس الرقم حجم التطور الفني الذي أصبح عليه الفريق، وطريقة اللعب التي يطبقها.

من جانبه، أكد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، جاهزية «الأبيض»، لخوض غمار سباق التصفيات الآسيوية المشتركة في نوفمبر، مشيراً إلى أنها ستكون محطة أولية ومهمة لتجهيز المنتخب لكأس آسيا، قبل الدخول للمعسكر المرتقب أواخر ديسمبر، والذي يسبق المشاركة في كأس آسيا يناير من العام المقبل.

وشدد سالم على ارتفاع التفاهم والتجانس بين لاعبي «الأبيض»، سواء الجدد أو القدامى، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتابع عن قرب ما يزيد على 50 لاعباً، تمهيداً لاختيار الأكثر جاهزية من بينهم في التجمع المرتقب، وهو ما يحدث في كل تجمع للمنتخب.

وأضاف: «الأبيض» جاهز لسباق التصفيات، والثقة في جميع اللاعبين كبيرة للغاية، وما نأمل فيه بالفعل، هو زيادة الحضور الجماهيري خلف المنتخب لتقديم الدعم والمساندة اللازمة، للفريق واللاعبين، ما يرفع المعنويات ويدفع اللاعبين إلى مضاعفة جهودهم في جميع المواجهات.

وتقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزاً، في تصنيف «الفيفا»، الصادر عن شهر أكتوبر الجاري، ليصعد «الأبيض» إلى الترتيب الـ 69 عالمياً، ويأتي الثامن آسيوياً.

وفي المقابل يحتل منتخب الأرجنتين «بطل العالم» قمة الترتيب العالمي، ويليه فرنسا والبرازيل، وإنجلترا، وبلجيكا، والبرتغال، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، وكرواتيا.