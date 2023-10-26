«إثارة» تُجهز مبادرات «استدامة جديدة» في «الفورمولا- 1»

أبوظبي (الاتحاد)

مع استمرار الإعلان عن الأنشطة والأحداث خلال موسم الفعاليات، كشفت «إثارة» عن إضافات جديدة ومذهلة ضمن مبادرات الاستدامة المتواصلة مع تبقي أسابيع قليلة لموعد عطلة الأسبوع الأكبر في المنطقة، والتي يقام فيها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1.

وإكمالاً للإنجازات المهمة التي تحققت في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها الحصول على تقييم 3 نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، تعتزم «إثارة» تنفيذ العديد من الحلول وتقديم الإضافات الرئيسة الجديدة لدعم نهجها الاستشرافي لاستضافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي خلال عطلة الأسبوع وغيرها من الأحداث الدولية الكبرى في مختلف مواقعها.

وسيتم تشغيل تطبيق الهاتف المحمول الجديد كلياً، والذي سيظهر للمرة الأولى في النسخة الخامسة عشرة من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس، ولن يقتصر الأمر بالنسبة لهذه المنصة على توفير التفاصيل اللازمة لمواكبة مختلف الأنشطة والفعاليات خلال الحدث، وإنما ستضم أيضاً معلومات تذاكرهم، وذلك كجزء من الحملة التي أطلقها المنظمون لتقليل الحاجة إلى التذاكر المادية كما في السنوات السابقة.

يتميز التطبيق أيضاً بالمبادرة المبتكرة «الاستدامة أولاً»، لتحفيز الآلاف من المشجعين داخل حلبة مرسى ياس على تقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للحصول على فرصة للفوز بخصومات وتجارب حصرية في الموقع خلال العام المقبل. وإضافة إلى ذلك، سيشهد موكب سائقي الفورمولا- 1 التقليدي، الذي يقام قبل السباق كل يوم أحد تطوراً فريداً، مع تقديم موكب الشاحنات الكهربائية الجديدة كلياً، حيث يظهر للمرة الأولى خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي.

وباعتبارها موطن سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، وقعت «إثارة» وحلبة مرسى ياس أيضاً اتفاقية مع شركة Emerge، التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين شركة مصدر الإماراتية وشركة EDF الفرنسية، لإدخال نظام جديد لمواقف السيارات يعمل بالطاقة الشمسية في الموقع، ومن المقرر أن يولد النظام قرابة 30% من إجمالي الطلب السنوي على الطاقة في الحلبة في مشروع استراتيجي طويل الأمد لتقليل حاجة الموقع إلى مصادر طاقة إضافية.

وتتوافق هذه المبادرات مع استراتيجية صفر انبعاثات الخاصة بالفورمولا- 1، ومبادرات الاستدامة المستمرة طوال الموسم، حيث تركز «إثارة» على التنفيذ المستمر لمختلف التحسينات التي يمكن أن تؤثر في برنامج الاستدامة على مستوى الأعمال فيها لخفض البصمة الكربونية الإجمالية.

ويتولى داني كليما، مدير محفظة المرافق في شركة «إثارة»، الإشراف على العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة، وهو يرى أن الحلول والنتائج العملية والمؤثرة التي يتم تقديمها مع مرور الوقت تمنح «إثارة» تقدماً ثابتاً نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي صفر انبعاثات في جميع المواقع، وضمن الحدث الرئيس فيها بحلول عام 2030.

وخلال العام الحافل بالنسبة لإثارة، فقد شهد عام 2023 باستمرار إضافات جديدة ومبتكرة لمبادرات الاستدامة، ومع نظام الإضاءة LED الجديد على مستوى حلبة مرسى ياس والذي يقلل إجمالي متطلبات الطاقة التي تنير المسار الذي يبلغ طوله 5.28 كيلومتر، والألواح الشمسية عبر تلة أبوظبي الشهيرة والتي تقدم المزيد من الدعم لهذه المبادرات، فإن النسخة الخامسة عشرة التاريخية لسباق الجائزة الكبرى في المنطقة ستكون الأكثر استدامة حتى الآن.