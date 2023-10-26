مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق اليوم

الذيد (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ينطلق صباح اليوم، مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن في نسخته الثانية، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وعلى مدى 5 أيام على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، يلتقي رواد الأصالة من شتى إمارات الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا المهرجان الحافل بنجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول وزمول، التي تتنافس على مدى 118 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية، ورصدت لها جوائز قيمة، بالإضافة إلى 10 رموز، وتبلغ قيمة الجوائز والرموز للمهرجان والقرية التراثية أكثر من 6 ملايين درهم.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن المهرجان سيشهد مشاركة كبيرة من ملاك الهجن محلياً وإقليمياً، وتدشن الحقايق اليوم الأول على مدار 38 شوطاً، منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية من مسافة 3 كم، وفي الفترة المسائية 10 أشواط من مسافة 3 كم، يتصدرها شوطان رئيسيان، الأول «حقايق أبكار» ويحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «حقايق جعدان» وجائزته بندقية و«30 ألف درهم»، ومن ثم تتواصل السباقات حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وتوجه ابن هويدن، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على ما يقدمانه من دعم كبير ومتواصل لنادي الشارقة لسباقات الهجن، وأهل الهجن وعشاق التراث، وإطلاقه لهذا المهرجان، الذي يقام للمرة الثانية على التوالي على ميدان الذيد.