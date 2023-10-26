صدارة ثلاثية لـ«مونديال جولف السيدات» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تتقاسم إسبانيا وتايلاند وأستراليا صدارة الترتيب، في ختام الجولة الثانية، بنادي أبوظبي للجولف، في منافسات «النسخة 30»، من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، والتي تقام في أبوظبي للمرة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 36 فريقاً من حول العالم، ويستضيفها اتحاد الجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتختتم غداً.

حافظ المنتخب الإسباني على موقعه في صدارة الترتيب لليوم الثاني على التوالي، لكن منتخبي تايلاند وأستراليا تقدما 6 مراكز دفعة واحدة، لتتساوى المنتخبات الثلاثة معاً برصيد 13 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة.

ويتوقع أن تمتد المنافسة بشكل متقارب، حتى الجولة الأخيرة، مع وجود المنتخب الكوري خلفهم، بفارق ضربتين فقط برصيد 11 ضربة تحت المعدل بمجموع 277 ضربات، ثم الولايات المتحدة وإنجلترا بدرجة أقل برصيد 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 281 ضربة.

ويحتل المغرب المركز السابع عشر برصيد ضربة واحدة فوق المعدل، بمجموع 289 ضربة، يليه منتخب الإمارات على صعيد الفرق العربية، برصيد 15 فروق المعدل بمجموع 303 ضربات.

واستفاد تايلاند من تألق نافابورن سونتريياباس التي حققت 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، لتتقدم إلى صدارة ترتيب فئة الفردي برصيد 10 ضربات تحت المعدل، وتبعتها الهندية أفاني براشانث، والكورية كوريم سيو برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

وتقام البطولة بنظام التنافس بين أكثر من مئة لاعبة من 36 دولة، بحيث يتم احتساب نتيجة أفضل لاعبتين لرصيد إجمالي نتيجة كل فريق لتحديد الترتيب النهائي للفوز بكأس البطولة.