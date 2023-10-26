منتخبنا أول العرب في «أبوظبي جراند سلام» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت، مساء أمس، بصالة «مبادلة أرينا»، في مدينة زايد الرياضية، بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتي شهدت مشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 77 دولة، من أبرز المصنفين عالمياً، والذين يستعدون ل «أولمبياد باريس 2024»، وجوائزها 154 ألف يورو.

وشهد الجولة الختامية، محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبدالمحسن الدوسري، عضو اتحاد كرة القدم وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وعدد من المسؤولين والضيوف.

واكتفى منتخبنا بالميداليتين البرونزيتين، في وزن الخفيف، والخفيف المتوسط، وأول الدول العربية المشاركة، والمركز ال 19 عالمياً، بجانب رصيد وافر من نقاط التأهل إلى «باريس 2024»، بعد أن عانده الحظ، وقوة المنافسة بين المشاركين في الوزان، من حصد أكبر عدد من الميداليات إلا أن ما تحقق يعد إنجازاً بكل المقاييس، مقارنة بمستوى البطولة التي فاز بلقبها منتخب إيطاليا.

ويتواصل نشاط اتحاد الجودو، غداً، بصالة جامعة السوربون، بمنطقة الريم في أبوظبي، عندما تستضيف بطولة العالم للكاتا، بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، وتستضيف أيضاً 31 أكتوبر الجاري، بطولة المحاربين القدامى، التي سجلت الرقم القياسي، بمشاركة 1054 لاعباً ولاعبة من 65 دولة.

وشهدت الجولة الافتتاحية لمنافسات الوزن الثقيل التي جرت على فترتين أمس، خسارة لاعبنا أرام جريجوري، في مباراته الأولى بالدور التمهيدي، لوزن تحت 90 كجم أمام بطل رومانيا أليكس كريت، بعد زمن إضافي «الهدف الذهبي»، عقب مباراة متكافئة، رجحت بكفه أرام في البداية، وأليكس في النهاية.

فيما تفوق لاعبنا ظفار كوستفو على البطل الأميركي أسميث إيلى في وزن تحت 100 كجم في البداية، بعد مباراة رجحت فيها كفة ظفار الذي كانت له المبادرة والسيطرة، رغم قوة اللاعب الأميركي الشاب، وتأهل ظفار لملاقاة الألماني أوديسيلوري جورج في دور الـ 16، وتمكن بكل هدوء وثقة من مواصلة انتصاراته، بفوزه على منافسه الذي كرر الأخطاء الفنية، ليحصل على الإنذار الثالث الذي يعنى البطاقة الحمراء والاستبعاد، إلا أن ظفار خسر أمام أداميان أرمان لاعب فريق «المحايدين» للفردي، لينتقل إلى دور الترضية، وملاقاة النمساوي فارا أرون على برونزية الوزن، ألا أنه خسر الفرصة الأخيرة نتيجة إصابة «الكتف».

وافتتح لاعبنا معروف عمر مشواره في تصفيات وزن فوق 100 كجم، بالفوز على بطل أيسلندا ستيفت كارل، مما أهله لملاقاة كريباي جاليمزان «كازاخستان»، ونجح في الفوز عليه حسب ترشيحات خبراء اللعبة، بعد سيطرة تامة على مجريات المباراة، مما أهله مجدداً لملاقاة بطل ألمانيا كوني لوسيني، بحثاً عن صدارة المجموعة، والاقتراب من منصة التتويج، إلا أن خطأً تكتيكياً كلفه الخسارة المفاجئة أمام منافسه الألماني، وخسر مجدداً فرصة اللعب على البرونزية في ملحق الترضية، بخسارته من الجورجي الناشفيل سابا.

وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي عبدالمحسن الدوسري، وفارس المطوع، وعارف العواني، وعدد من الضيوف.