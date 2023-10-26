محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لـ«السباق العالمي»

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أرمان شمالوف رئيس اتحاد أستانا للتايكواندو، واطلّع سموّه خلال اللقاء على أنشطة الاتحاد في مجال لعبة التايكواندو وأهدافها في تطوير اللعبة على المستوى العالمي عبر التعاون المشترك وتنظيم البطولات الرياضية بين مختلف المؤسسات الرياضية في مجال رياضة الفنون القتالية.

كما شهد سمو ولي عهد الفجيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين نادي الفجيرة للفنون القتالية، واتحاد أستانا للتايكواندو، وقّع المذكّرة نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وأرمان شمالوف رئيس اتحاد أستانا للتايكواندو.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية دور الشَّراكات في إثراء النشاط الرياضي في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للرياضة عامة، ورياضات الفنون القتالية خاصة، انطلاقًا من إسهام الرياضة كقطاع حيوي في تعزيز دعائم التنمية الشاملة بالدولة.

كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، اللجنة المنظمة للسباق العالمي «Tough Mudder»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على أهداف السباق الذي استضافه مركز الفجيرة للمغامرات أكتوبر الحالي في حديقة الفجيرة للمغامرات.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بجهود الفريق واللجنة المنظمة للسباق في مستوى التنظيم واستقطاب المشاركين، منوهاً إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للنشاطات الرياضية التي تجتذب أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية، وتعزز حضور الإمارة في قطاع الرياضة عالمياً.