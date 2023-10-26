منصور بن محمد: مدارسنا تصنع أجيالاً من الموهوبين

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن المدارس تلعب دوراً كبيراً في تنشئة وإعداد الأجيال التي تسهم في بناء مستقبل الإمارات، سواءً على مستوى الإعداد التربوي والعلمي والصحي، أو على المستوى الرياضي الذي يتعلق بحيوية ونشاط وسعادة الطلبة من ممارسي الرياضة والنشاط البدني.

وقال سموه: «بفضل رعاية القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، والعمل المستمر لتطوير المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، أنتجت المدارس في الإمارات أجيالاً من الموهوبين في مختلف المجالات الحيوية يشاركون في صنع المستقبل المأمول لدولتنا، كما قدمت لأنديتنا ومنتخباتنا رياضيين موهوبين، وأبطالاً أحرزوا العديد من الألقاب في المنافسات والبطولات محلياً، وفي مختلف البطولات الإقليمية والدولية، فاستحقت هذه المدارس أن يكون لها تقدير خاص، لتكريم جهودها التعليمية الرياضية، من خلال إطلاق وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية».

وأشار سموه، إلى أن مدارس الدولة بيئة مبتكرة لبناء وتنشئة مواهب قادرة على رفع راية الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، والمنافسة ضمن كبرة المسابقات الإقليمية والعالمية، بجيل موهوب وشاب يعشق تحقيق المراكز الأولى.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي إلى مدرسة المعارف للبنين، وأكاديمية دبي الدولية، الفائزتين بالدورة الثانية من «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، والذي يُمنح من قبل مجلس دبي الرياضي لإحدى المدارس الحكومية وأخرى من القطاع الخاص ممن نجحوا في تطبّيق أفضل الممارسات الرياضية وحصلوا على أعلى درجات التقييم بين مدارس دبي للفوز بالوسام الأول من نوعه.

رافق سموه في الزيارة، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي سارة يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي.

نالت أكاديمية دبي الدولية الوسام المخصص للمدارس الخاصة، كونها أتاحت لطلبتها ممارسة 19 رياضة للأولاد، ونفس العدد للبنات، وشارك في الأنشطة الرياضية المستمرة على مدار العام الدراسي أكثر من 1600 طالب، يمثلون أكثر من 70% من طلبة المدرسة.

تقييم وزيارة

في إطار الدورة الثانية من الوسام، تم تقييم وزيارة 72 مدرسة حكومية وخاصة من قبل فرق مجلس دبي الرياضي ولجان الخبرة الدولية، حيث جرت عملية التقييم وفق 4 معايير رئيسية.