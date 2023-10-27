الاتحاد ينزف في الدوري السعودي



الرياض (أ ف ب)

فرض الحزم التعادل على مضيفه الاتحاد 2-2، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وتقدم الاتحاد في مناسبتين بواسطة الفرنسي كريم بنزيمة «26»، وحسن قادش «81»، لكن الحزم أدرك التعادل مرتين، عن طريق محمد الثاني «63»، والقُمري فايز سليماني «86».

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس مؤقتاً، بينما رفع الحزم رصيده إلى 7 نقاط، في المركز قبل الأخير.

وسيطر الاتحاد على معظم مجريات الشوط الأول، وكاد أن يأخذ الأسبقية بعد دقيقتين، لولا براعة إبراهيم زايد الذي تصدى بصعوبة، لكرة البرازيلي إيجور كورنادو وحولها للركنية.

ولاحت فرصة للحزم لكن كرة البرازيلي فينيسيوس سوزا مرت بجانب القائم، ومن هجمة سريعة نجح الاتحاد في قص شريط الأهداف، عندما استقبل بنزيمة كرة من مواطنه نجولو كانتي، هيأها لنفسه ولعبها قوية إلى يمين إبراهيم زايد «26».

وفي الشوط الثاني تمكن الحزم من تعديل النتيجة، عندما تابع محمد الثاني كرة عرضية، ولعبها مباشرة داخل المرمى إلى يمين الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي «63».

واندفع الاتحاد بعد الهدف بحثاً عن التقدم، ونجح في ذلك عندما تابع حسن قادش كرة عرضية من بنزيمة، لعبها بكل سهولة داخل المرمى «81».

ومن هجمة سريعة أدرك الحزم التعادل، عندما صوب تركي المطيري كرة تصدى لها جروهي، وعادت لتجد القُمري فايز سليماني الذي أرسلها قوية داخل المرمى «86».