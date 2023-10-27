الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد ينزف في الدوري السعودي

الاتحاد ينزف في الدوري السعودي
27 أكتوبر 2023 08:10

 
الرياض (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«أبيض الشاطئية» يصطاد برونزية «نيوم الدولية»
النصر يعزف لحن «الثلاثية»

فرض الحزم التعادل على مضيفه الاتحاد 2-2، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.
وتقدم الاتحاد في مناسبتين بواسطة الفرنسي كريم بنزيمة «26»، وحسن قادش «81»، لكن الحزم أدرك التعادل مرتين، عن طريق محمد الثاني «63»، والقُمري فايز سليماني «86».
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس مؤقتاً، بينما رفع الحزم رصيده إلى 7 نقاط، في المركز قبل الأخير.
وسيطر الاتحاد على معظم مجريات الشوط الأول، وكاد أن يأخذ الأسبقية بعد دقيقتين، لولا براعة إبراهيم زايد الذي تصدى بصعوبة، لكرة البرازيلي إيجور كورنادو وحولها للركنية.
ولاحت فرصة للحزم لكن كرة البرازيلي فينيسيوس سوزا مرت بجانب القائم، ومن هجمة سريعة نجح الاتحاد في قص شريط الأهداف، عندما استقبل بنزيمة كرة من مواطنه نجولو كانتي، هيأها لنفسه ولعبها قوية إلى يمين إبراهيم زايد «26».
وفي الشوط الثاني تمكن الحزم من تعديل النتيجة، عندما تابع محمد الثاني كرة عرضية، ولعبها مباشرة داخل المرمى إلى يمين الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي «63».
واندفع الاتحاد بعد الهدف بحثاً عن التقدم، ونجح في ذلك عندما تابع حسن قادش كرة عرضية من بنزيمة، لعبها بكل سهولة داخل المرمى «81».
ومن هجمة سريعة أدرك الحزم التعادل، عندما صوب تركي المطيري كرة تصدى لها جروهي، وعادت لتجد القُمري فايز سليماني الذي أرسلها قوية داخل المرمى «86».

السعودية
الدوري السعودي
الاتحاد السعودي
كريم بنزيمة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
الرياضة
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
اليوم 13:13
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
الرياضة
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
اليوم 13:13
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
اليوم 13:09
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©