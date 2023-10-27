ليفربول وروما وليفركوزن.. «العلامة الكاملة»

لندن (أ ف ب)



حقق ليفربول الإنجليزي، وروما الإيطالي، وباير ليفركوزن الألماني، انتصارهم الثالث توالياً، في الدوري الأوروبي في كرة القدم، وفازوا على تولوز الفرنسي 5-1، وسلافيا براجا التشيكي 2-0، وقره باغ الأذربيجاني 5-1 توالياً، ضمن الجولة الثالثة.

في المجموعة الخامسة، حقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه تولوز، إذ تقدم النادي الإنجليزي عبر البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك تيس دالينجا التعادل لتولوز «16».

لكن «الريدز» دكّ شباك ضيوفه بعدها بأربعة أهداف، تناوب على تسجيلها الياباني واتارو إيندو، وهو أول أهدافه مع ليفربول «31»، الأوروجوياني داروين نونييز «34»، الهولندي راين جرافينبيرخ «65»، والمصري محمد صلاح «93».

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمّد رصيد تولوز عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة السابعة، واصل روما العلامة الكاملة، بفوزه على ضيفه سلافيا براجا التشيكي، وفضّ شراكته معه، بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد منافسه عند 6 نقاط، ويحتل سيرفيت السويسري المركز الثالث بنقطة وبفارق الأهداف عن شيريف تيراسبول المولدوفي الذي عاد من أرضه بالتعادل 1-1.

ونجح رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق فوزهم الخامس توالياً في مختلف المسابقات، وسحقوا في طريقهم سيرفيت 4-0 في الجولة الثانية من «يوروبا ليج».

وسجّل روما في هذه السلسلة 13 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في 4 منها، وتحديداً منذ خسارته أمام جنوى 1-4 في سبتمبر، كما تبرز قوّة فريق العاصمة على أرضه، حيث فاز في 5 مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في أخرى في السبع الأخيرة.

وفي المجموعة الثامنة، اكتسح باير ليفركوزن ضيفه قره باغ بخماسية، تناوب على تسجيلها فلوريان فيرتز، والإسباني أليكس جريمالدو «هدفين»، والنيجيري فيكتور بونيفاسي، وإدموند تابوسبا من بوركينا فاسو. وسجل هدف الخاسر تورال بايراموف من ضربة جزاء.

ورفع ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني بقيادة مدربه الإسباني تشافي ألونسو، رصيده إلى 9 نقاط، بفارق 3 عن قره باغ، فيما حصد مولده النرويجي نقاطه الثلاث الأولى بسحقه هاكن السويدي متذيل الترتيب 5-1.

وفي المجموعة الأولى، ألحق أولمبياكوس اليوناني بضيفه وستهام الإنجليزي خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، بفوزه الصعب عليه 2-1.

وتجمد رصيد وستهام، بطل «كونفرنس ليج» الموسم الماضي، في صدارة المجموعة عند 6 نقاط، فيما لحق به فرايبورج الألماني في المركز الثاني، بعدد النقاط نفسه ولكن بفارق الأهداف، بفوزه على مضيفه باتشكا توبولا الصربي 3-1، متقدماً بفارق نقطتين عن أولمبياكوس الثالث.

وأنهى أولمبياكوس، بانتصاره على وستهام، سلسلة من 6 مباريات على أرضه لم يفز خلالها على فريق إنجليزي على الصعيد القاري «تعادلان مقابل 4 هزائم»، وذلك منذ أن فاز على مانشستر يونايتد 2-0 في دوري الأبطال في فبراير 2014.

وفي المباراة الثانية، فرض المهاجم الإيطالي فينتشينزو جريفو «30 عاماً» نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثية فريقه فرايبورج في الدقائق 49 من ضربة جزاء و59 و73 تواليا، رداً على هدف السبق للمضيف باتشكا توبولا في الشوط الأول عبر نيمانيا بيتروفيتش «13».

وفي المجموعة الثانية، ارتقى مرسيليا الفرنسي إلى الصدارة، بفوزه على ضيفه أيك أثينا اليوناني 3-1، وبهذا الفوز، رفع مرسيليا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول، فيما تراجع أيك إلى المركز الثاني مع أربع نقاط.

وعاد برايتون الإنجليزي إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بثنائية سجّلها البرازيلي جواو بيدرو ، والإسباني العائد إلى التهديف أنسو فاتي.

ورفع برايتون رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي أياكس على نقطتين في قاع الترتيب.