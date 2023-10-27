3 عرب في «مربع ذهب» دوري أفريقيا

الدار البيضاء (أ ف ب)

جدد الوداد المغربي، فوزه على ضيفه إنييمبا النيجيري 3-صفر، في إياب ربع نهائي دوري أفريقيا لكرة القدم بنسختها الأولى، وبلغ نصف النهائي، ليلاقي الترجي التونسي الذي عاد من بعيد، وأطاح مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بثلاثية أيضاً، وفي نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً، يلعب الوداد مع الترجي، والأهلي المصري مع صن داونز الجنوب أفريقي.

على ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء لم يتأثر الوداد، الفائز ذهاباً 1-0 بالغيابات، حيث افتقد مدربه عادل رمزي لهدافه السنغالي بولي سامبو، والمدافع الكونغولي الديمقراطي أرسين زولا، والجناح الليبي حمدو الهوني الذي تعرض لإصابة عضلية قبل المباراة.

وبسط الفريق البيضاوي المدعوم من جماهيره العريضة، سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول، وافتتح التسجيل سريعاً، عندما أرسل الظهير الدولي يحيى عطية الله كرة طويلة، هيأها يحيي جبران برأسه للظهير المندفع أيوب العملود، تابعها إلى الشباك.

واحتسب الحكم الهدف بعدما استعان بحكم الفيديو المساعد «الفار»، إذ كان قد ألغاه أولاً بداعي التسلل «4».

وأثمر ضغط الوداد عن تعزيز تقدمه عبر جمال حركاس برأسية ارتدت من الحارس، وقابلها بيمناه إلى داخل الشباك، إثر عرضية طويلة من عطية الله «38».

وحسم الفريق المغربي الأمور قبل نهاية الشوط الأول، بإضافة الثالث بتسديدة قوية من عطية الله ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل المرمى، أثر عرضية متقنة من هشام يوسفيان «43».

وقلب الترجي الطاولة على ضيفه مازيمبي، وعوض تخلفه بهدف، في لقاء الذهاب إلى انتصار عريض بثلاثية على ملعب «حمادي العقربي» في رادس.

وأشار مدرب الترجي الموقت طارق ثابت إلى أن فريقه «لا يخشى أحداً في نصف النهائي»، وأضاف «عرفنا كسف نستفيد من تأجيل المباراة، إذ كنا ندرك ان المهمة صعبة بعد تأخرنا ذهاباً».

وتابع «التزم اللاعبون دفاعياً وهجومياً، والهدف الأول جاء في توقيت جيد، هذا الانتصار يعطينا ثقة، ويعيد الفريق إلى الواجهة الأفريقية».

وكان جلياً أن الفريق التونسي عازم على تدارك نتيجة الذهاب، وفرض أفضليته على مجريات الشوط الأول الذي شهد محاولات قوية من جانب الفريق الضيف.

وتمكن الفريق التونسي من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف، بفضل المدافع الدولي ياسين مرياح الذي تابع الكرة في الزاوية البعيدة، إثر ركنية نفذها رودريجو، وتحولت من رأس غيث الوهابي.

ودخل الترجي النصف الثاني من اللقاء بأريحية، حيث سعى اللاعبون لتعزيز النتيجة من دون إغفال الجانب الدفاعي، ولا سيما في ظل المرتدات الخاطفة للفريق الضيف، ونجح الترجي في تعزيز تقدمه، بعد كرة وصلت إلى ساسي الذي مررها بينية إلى أسامة بوغرة، فسدد الأخير بسهولة في شباك مازيمبي.

وفشل الفريق الضيف في تدارك الموقف، قبل أن يحسم توغاي النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للترجي برأسية قوية، إثر ركنية من البرازيلي ساسي.