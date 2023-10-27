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الرياضة

أونانا يدافع عن «الغوريلا»!

أونانا يدافع عن «الغوريلا»!
27 أكتوبر 2023 08:38

لندن (د ب أ)

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دافع الكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن زميله الأرجنتيني الصاعد أليخاندرو جارناتشو، بعدما استخدم رموز «الغوريلا» التعبيرية، في منشور عن الحارس.
ونشر جارناتشو «19 عاماً» صورة للاعبي «اليونايتد»، وهم يهنئون أونانا، بعد أن تصدى لضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 1- صفر.
واستخدم منشور لجارناتشو على منصة «إكس» رمزين تعبيريين لـ «الغوريلا»، من دون أي كلمات، وسرعان ما تم حذفه.
ومن الممكن أن يتسبب هذا المنشور في وضع جارناتشو في موقف محرج مع الاتحاد الإنجليزي، لكن أونانا كتب على نفس المنصة: «لا يمكن للناس أن يختاروا ما يجب أن أشعر بالإهانة منه».
وأضاف أونانا في منشوره، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: أعرف بالضبط ما يعنيه جارناتشو: القوة والطاقة، لا ينبغي أن تذهب هذه المسألة لأبعد من ذلك». وسبق للاتحاد الإنجليزي معاقبة لاعبين في الماضي، بسبب إهانات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد
أندريه أونانا
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