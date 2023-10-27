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الرياضة

غرامة على «حافلة» دورتموند!

غرامة على «حافلة» دورتموند!
27 أكتوبر 2023 09:13

 
لندن (د ب أ) 

تلقت حافلة بوروسيا دورتموند الألماني، غرامة قدرها 50 جنيه إسترليني «61 يورو»، بسبب مخالفة وقوف، عقب فوز الفريق على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 1- صفر، وفقاً لتقارير صحفية بريطانية.
وأظهر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أحد رجال المرور في تاينموث، وهو يضع ملصق المخالفة على نافذة الحافلة، لأنها لم تقف بالشكل الصحيح، فيما أكد مجلس شمال تاينسايد المحلي الواقعة. 

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وجاء في البيان الصادر عن المجلس: «الضباط لدينا ملزمون بوضع ملصق على أي سيارة متوقفة بشكل يخالف القواعد المعمول بها، يمكننا التأكيد على أننا فرضنا غرامة قدرها 50 جنيه أسترليني على حافلة في جراند بارادي في تاينموث».
وأضاف: «ستقل قيمة الغرامة إلى 25 جنيه إسترليني، في حال دفعها خلال 14 يوماً». وقال البيان: «إذا كان الأمر أسهل لزوارنا، ونتحدث مع مدرب نيوكاسل إيدي هاو ولاعبيه، لنرى إذا ما كان بإمكانهم تسليم قيمة الغرامة لنا في السابع من الشهر المقبل نوفمبر، حينما ينتقمون لهزيمتهم في دورتموند، و"نأمل ألا توثر الغرامة والطقس في الشمال الشرقي على رحلتهم إلى ساحلنا المذهل».

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