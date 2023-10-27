«المهام الخاصة» بطل اللياقة والتحدي للرجال



أبوظبي (الاتحاد)



فاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول، في اللياقة والتحدي للرجال بالمجموع العام، ضمن درع مدير عام شرطة أبوظبي للموسم السادس، والتي أقيمت على شاطئ الحديريات في أبوظبي، ونادي أبوظبي للكريكت، بمشاركة 42 لاعباً من مختلف القطاعات الشرطية، وأحرز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وحصلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على المركز الثالث.

وتوج العميد محمد ضاحي الحميري نائب مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الفائزين، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مثل هذه الرياضات والمنافسات بين منتسبيها لتنمية مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية.

وحضر التتويج العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، مؤكداً أهمية هذه المنافسات الرياضية لمنتسبي الشرطة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، حيث شهدت منافسات كبيرة بين المشاركين في المسابقات التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، وتضمنت 4 تمارين، وهي الجري لمسافة 5 كيلومترات، والسباحة، وتمرين المحطات، وتضمن 5 محطات بتمارين مختلفة وبين كل محطة وأخرى جري 400 متر، وشمل أيضاً تمارين الكروس فيت في اليوم الأخير.