ليلارد.. «أوراق اعتماد»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

تألق داميان ليلارد في أوّل مباراة له مع فريقه الجديد ميلووكي باكس بتسجيله 39 نقطة، ليقوده إلى فوز مثير على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 118-117 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين حقق لوس أنجلوس ليكرز أول فوز له هذا الموسم، إثر تغلّبه على فينيكس صنز 100-95.

وكان ليلارد الذي شارك في مباراة كل النجوم 7 مرات، انتقل إلى ميلووكي باكس في سبتمبر الماضي قادماً من بورتلاند ترايل بلايزرز، بعد أن أمضى 11 عاماً في صفوفه، علما بأن جميع الدلائل كانت تشير الى انتقاله الى ميامي هيت.

وبالإضافة الى نقاطه الـ39 التي جعلت منه اللاعب الرابع الأكثر تسجيلا في أول مباراة يخوضها مع فريق جديد، في تاريخ دوري «أن بي ايه»، بعد كايري إيرفينج وكيكي فانديفيجي وويلت تشامبرلاين، نجح ليلارد بالتقاط 8 متابعات وتمرير 4 كرات حاسمة.

في المقابل، سجّل نجم الفريق الآخر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 وبطله عام 2021، 23 نقطة و13 متابعة.

ويشكّل ليلارد إلى جانب انتيتوكونمبو ثنائياً قوياً، ويزيد من حظوظ ميلووكي في إحراز اللقب، علماً بأن «الوحش» اليوناني جدّد عقده مع الفريق لثلاثة مواسم إضافية مقابل 174 مليون يورو.

أشاد مدرب ميلووكي أدريان جريفين بليلارد بقوله «لعب داميان بطريقة ذكية، كان يدرك في أي لحظة يتعين عليه التصرف، كنا ندرك ما نحصل عليه عندما تعاقدنا معه».

وتابع «يتكامل داميان ويانيس جيداً وتتحسن الأمور إلى الأفضل بينهما».

وقال ليلارد الذي نجح في رمياته الحرة الـ17 في المباراة «لقد وجدت نفسي في المكان الذي أدرك فيه ما كان الجميع ينتظره مني، يقوم أنصار النادي بتشجيعي على القيام بالسيطرة واتخاذ القرارات، إنهم يثقون بي وسأتحمل هذه المسؤولية، حتى لو لم تسر الأمور كما يجب في جميع المباريات».

في المقابل، وفي غياب هدافه جيمس هاردن الذي استبعد من التشكيلة لعدم جاهزيته البدنية، اضطر فيلادلفيا إلى الاعتماد على صانع ألعابه تايريز ماكسي «31 نقطة»، في حين أضاف كيلي أوبري جونيور 27 نقطة، والكاميروني جويل أمبيد افضل لاعب الموسم الماضي، 24 نقطة.

وحقق لوس أنجلوس ليكرز أوّل انتصار له هذا الموسم بفوزه على ضيفه فينيكس صنز 100-95، وكان ليكرز استهل الموسم بخسارته أمام دنفر ناجتس 107-119 الثلاثاء.

وكانت المواجهة مثيرة بين النجمين المخضرمين ليبرون جيمس 39 عاماً» من ليكرز وكيفن دورانت «35» من صنز، في أوّل لقاء بينهما وجها لوجه منذ ديسمبر 2018.

وتعانق اللاعبان في نهاية المباراة وقال جيمس مازحاً «لم يعد يتبقى لنا العديد من المباريات في مواجهة بعضنا البعض، وبالتالي يتعين علينا استغلال هذه الفرصة».

وأضاف «حاولنا الاستمتاع بهذه اللحظة بين لاعبين من الأفضل في هذه اللعبة، أشعر دائماً بالفخر في التواجد على أرضية الملعب مع احد اللاعبين الكبار».

وتابع عن مستوى فريقه بالقول «نستطيع ان نلعب بطريقة افضل لكننا فريق لا يزال في طور البناء، لدينا هامش كبير من التطور، وقمنا بخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».

وتألق دورانت في المباراة مسجلاً 39 نقطة مقابل 21 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة لجيمس الذي يخوض موسمه الحادي والعشرين في الدوري الأميركي، في حين أضاف زميله أنتوني ديفيس 30 نقطة و12 متابعة.

وبات دورانت في المركز الثاني عشر في ترتيب الهدافين في تاريخ الدوري الأميركي متخطيا حكيم أولاجوان، وغاب عن فينيكس كل من ديفن بوكر وبرادلي بيل بداعي الإصابة.