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الرياضة

«المواهب الشابة» تقود برشلونة والريال في «المعركة 255»

«المواهب الشابة» تقود برشلونة والريال في «المعركة 255»
27 أكتوبر 2023 11:58

 
مراد المصري (دبي)

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يتجدد الصراع الأزلي بين برشلونة وريال مدريد في «الكلاسيكو» يوم السبت، ضمن «الجولة 11» للدوري الإسباني لكرة القدم، في منافسة تعتبر الأكبر على صعيد الأندية في العالم، مع سجل متقارب للغاية في المواجهات الرسمية، حيث فاز «الميرنجي» في 102 لقاء، مقابل 100 انتصار لـ «البارسا»، والتعادل 52 مرة.
وهذه المرة سيكون الترقب للحسم من المواهب الشابة التي برزت في الفريقين هذا الموسم، مع اعتماد برشلونة على العناصر الصاعدة من أكاديمية «لا ماسيا»، بقيادة لامين يامال الذي يستعد لكتابة التاريخ، باعتباره أصغر لاعب على الإطلاق يخوض «كلاسيكو الأرض»، وهو الذي لم يتجاوز 16 عاماً، وهناك جافي «19 عاماً»، مارك جويو «17 عاماً»، فيرمين لوبيز «20 عاماً» وأليخاندرو بالدي «20 عاماً».
وعلى الجانب الآخر، يعتبر «الشاب الإنجليزي» جود بيلينجهام «20 عاماً» الأبرز في «الملكي» هذا الموسم بوصفه هداف الفريق حالياً برصيد 11 هدفاً في مختلف المسابقات، وهداف «الليجا» برصيد 8 أهداف، إلى جانب فينيسيوس جونيور «23 عاماً»، رودريجو «22 عاماً» وإدواردو كامافينجا «20 عاماً» والبقية.
كما يكون الظهور الأول في «الكلاسيكو» للاعبين مثل البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو، والألماني إلكاي جوندوجان من برشلونة، وبيلينجهام وكيبا من ريال مدريد.
وبعيداً عن وجود جيرونا في موقع متقدم على لائحة الترتيب، فإن الجميع يدركون أن المنافسة الحقيقية على اللقب بين «العملاقين»، مع توجه الأنظار إلى موقع جديد سيكون الملعب رقم 14 في تاريخ اللقاءات الرسمية لـ «الكلاسيكو»، وهو الملعب الأولمبي في مونتجويك، الذي يحتضن اللقاء للمرة الأولى في تاريخه، نظراً لأن «البلوجرانا» المعتاد كامب نو، يخضع حالياً لإعادة تطوير.
وحقق الفريقان بداية قوية للموسم، حيث حصل فريق كارلو أنشيلوتي على 25 نقطة، بينما حصدت كتيبة تشافي هيرنانديز على 24 نقطة في 10 مباريات.
لم يخسر برشلونة بعد في ملعبه الجديد، وفاز بجميع مبارياته الخمس في «الليجا»، ويسعى «البلانكوس» لكسر هذه السلسلة، والعودة إلى درب الفوز في ملعب خصمه، وفي الموسم الماضي تعرض ريال مدريد للهزيمة 2-1 في «الكلاسيكو» خارج أرضه في الدوري، لكنه فاز 2-1 و3-1 على التوالي، عندما زار برشلونة موسمي 2020-2021 و2021-2022.
من حيث الغيابات يلعب تشافي من دون المصابين فرينكي دي يونج وجول كوندي، بينما يفتقد ريال مدريد تيبو كورتوا وإدير ميليتاو طوال الموسم بسبب إصابات خطيرة في الركبة، ورغم هذه الخسائر الكبيرة لكلا المدربين في «الكلاسيكو»، إلا أنه من الممكن تعويض هؤلاء اللاعبين بمواهب أخرى كبيرة.

 

الدوري الإسباني
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