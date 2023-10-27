تشافي يشحن لاعبي برشلونة قبل «كلاسيكو الأرض»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ قدوم تشافي هيرنانديز قبل موسمين على رأس القيادة الفنية لبرشلونة، خلفاً للهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق، استطاع أن يبني فريقاً متميزاً خلال هذه الفترة، وشهد الفريق معه تطوراً ملموساً ومؤثراً، ماتوّج بحصول البارسا على بطولة الدوري «الليجا» الموسم الماضي، بعد 4 سنوات من الغياب.

ولأن تشافي يحب فريقه ولاعبيه، كان حريصاً على أن يرفع معنويات لاعبيه ويزيد ثقتهم، وهو يتحدث عن بعضهم لشبكة «تي إن تي سبورتس برازيل»، حيث بدأ بالنجم البرازيلي رافينيا، الذي من المنتظر أن يشارك غداً في «كلاسيكو الأرض» أمام ريال مدريد بعد أن شفي من الإصابة.

ولخصت صحيفة موندو ديبورتيفو ما قاله تشافي للشبكة البرازيلية، قائلة على لسانه: رافينيا يقوم بعمل كبير معنا ويقدم الكثير من الزخم والسرعة والأهداف والتمريرات الحاسمة والتوغل في عمق الهجوم والمساعدة في الدفاع.. إنه لاعب كامل الأوصاف وأنا أحبه كثيراً.

وبسؤال تشافي عن البرازيلي فيتور روكي الموجود حالياً مع ناديه البرازيلي أتليتكو باراناينسي، والذي لن يأتي إلى برشلونة، إلا في «الميركاتو الشتوي» المقبل، قال: تحدثت إليه، وأعتقد انه جاهز جداً، ونضج كثيراً، وقوي ذهنياً، وأتمنى بالفعل مجيئه في يناير المقبل.

ويرغب تشافي في أن يواصل فريقه سجله الخالي من الهزائم منذ بداية الموسم، وأن يحقق الانتصار على الريال في مباراتهما غداً على الملعب الأولمبي الخاص بـ «البلاوجرانا»، لأن الفوز بالنقاط الثلاث يضعه في مقدمة ترتيب «الليجا».

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية كتالونية بأنه يجري تجهيز روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق على أمل إمكانية المشاركة في «كلاسيكو الأرض» رغم أنه لم يشف تماماً، وإن كان يرغب بشدة في اللعب، وقد يجلس على «دكة البدلاء» مع إمكانية الدفع به في الشوط الثاني، أما بيدري وفرنكي دي يونج وجول كوندي، فإن مشاركة أي منهم تبدو مستحيلة، خوفاً من حدوث انتكاسة لأي منهم، ولهذا يفضل تشافي عدم الاعتماد على أي منهم، والتركيز على مجموعة الشباب التي تألقت، وصنعت الفارق في المباريات الأخيرة.