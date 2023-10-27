قيادات التعليم والرياضة يشيدون بـ «وسام حمدان للمدارس»

دبي (الاتحاد)

أشادت قيادات تعليمية ورياضية بمبادرة وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي بهدف استقطاب الموهوبين وتطوير أداءهم ومستوياتهم في مختلف الرياضات، كما أشادت بفوز أكاديمية دبي الدولية ومدرسة المعارف الثانوية للبنين بالدورة الثانية من الوسام الرائد وتشرفهما باستلام الوسام من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي زار المدرستين وهنأ بالفوز وسلمهما الوسام.

وأشاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة بأهمية «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» في دعم الرياضة في المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة في إمارة دبي، وتشجيعها على تعزيز الممارسات الرياضية والارتقاء بصحة النشء، وإعداده بدنياً ومهارياً للانضمام إلى الأندية والأكاديميات الرياضية والمنتخبات الوطنية.



وقال: «نتطلع إلى أن يسهم هذا الوسام في دفع عجلة التطور الرياضي بين جيل المستقبل وتشجيعه على المضي قدماً في ممارسة مختلف أنواع الرياضات والتميز فيها حتى بلوغ مراكز التتويج الوطنية والعالمية».

وتقدمت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على إطلاق «وسام حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية» لدعم وتطوير الرياضة في القطاع المدرسي بدبي وتشجيع المدارس على توفير الرعاية للرياضيين المميزين وتوفير المنشآت الرياضية والكوادر المؤهلة لتنمية وتطوير المواهب الرياضية وتعزيز ممارسة الرياضة بين الطلبة، كما تقدمت معاليها بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على زيارته و تكريم المدرستين الفائزتين.



وأكدت معاليها على حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تعزيز ممارسة الرياضة في البيئة المدرسية ومد جسور التعاون مع كافة المعنيين في الدولة من أجل تطوير مهارات الطلبة في مجالات الرياضة والاستثمار بها، موضحة معاليها أن المدارس تشكل حاضنة لأبطال الغد.

وقالت: «نشكر مجلس دبي الرياضي على إطلاق هذا الوسام بهدف تعزيز مكانة الرياضة في مدارس دبي الحكومية واكتشاف المواهب الرياضية من طلبة وطالبات المدارس وتطويرها وتأهيلها لتمثيل أندية الدولة والمنتخبات الوطنية وصناعة رياضي المستقبل».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نسعى دائماً إلى استقطاب المواهب الرياضية وتطويرها، سواء في المدارس أو الأكاديميات والأندية، وقد ساهم إطلاق هذا الوسام الرائد في تحفيز المدارس الحكومية والخاصة على تبني أفضل الممارسات وتشييد المنشآت الرياضية واستقطاب أفضل الكوادر المتخصصة في مجالات الرعاية الرياضية والمدربين ذوي الخبرة في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية وكذلك رعاية الرياضيين وتشكيل الفرق التي تمثل المدرسة في البطولات المختلفة في داخل وخارج الدولة وتحقيق نتائج جيدة فيها».

وأضاف: «لمسنا ذلك في الزيارات التفقدية التي قامت بها فرق عمل مجلس دبي الرياضي وبيت الخبرة الدولي المختص الذي شاركنا في عملية التقييم، كما التقينا بأبطال رياضيين من الطلبة الإماراتيين الذين حققوا الفوز بالبطولات وتم ضمهم لمنتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب، وكذلك طلبة من مختلف الجنسيات الأوروبية وغيرها من الذين يمثلون منتخبات دولهم في العديد من البطولات».

وقدمت إدارتا المدرستين الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لتفضله بزيارة المدرستين وتسليم الوسام وتهنئة إدارتي المدرستين وفرق العمل والطلبة بهذا الإنجاز وأكدتا عزمهما على مواصلة العمل والتميز في تعزيز مكانة الرياضة في المدرسة واستقطاب الموهوبين وصناعة أبطال موهوبين قادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية.