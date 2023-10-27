«الجحيم» ينتظر «الخائن» في «سان سيرو»!

ميلانو (أ ف ب)

يستعدّ المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاستقبال عدائي قد يكون الأكثر حماوة في مسيرته، عندما يحلّ مع روما ضيفاً على فريقه السابق الإنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، «الأحد» على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة العاشرة.

ويأخذ أنصار الإنتر على لوكاكو، أنه تخلى عنهم مرتين ووصفوه بـ«الخائن»، وجعلت طريقة رحيله في المرّة الثانية هؤلاء ينقلبون عليه بشكل جنوني، حتى أن المتطرّفين منهم قاموا بتوزيع 50 ألف صفارة على المشجعين لإطلاق صافرات الاستهجان في كل مرة سيتلقى فيها لوكاكو الكرة خلال المباراة.

كان المهاجم البلجيكي معبوداً لجماهير الإنتر، عندما أسهم في إحرازه بطولة الدوري الإيطالي عام 2021، قبل أن يتم بيعه إلى تشيلسي الإنجليزي في الصيف ذاته، في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو، في محاولة من مسؤولي الإنتر لتخفيف أعباء الديون التي كان يرزح النادي تحتها.

ثم قرّر الإنتر استعارة اللاعب البالغ 30 عاماً من تشيلسي العام الماضي، بعد موسم مخيب للوكاكو في الدوري الإنجليزي.

ورغم الصعوبات التي واجهها لوكاكو في عودته الثانية إلى الإنتر بسبب الإصابات المتكرّرة التي تعرّض لها، حيث لعب إلى حد كبير دوراً ثانوياً للمهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو، تعهّد الإنتر بمحاولة التوقيع معه بشكل دائم.

قام الإنتر من أجل ذلك بالتخلي عن حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، في محاولة لجمع الأموال، ومع ذلك، بينما كان الإنتر يقترب من صفقة مع تشيلسي، اختفى لوكاكو، ولم يرد على المكالمات الهاتفية، وحتى انه بدأ يغازل ميلان ويوفنتوس، ألد المنافسين للإنتر.

أدّت تلك المناورة إلى توتر العلاقات بين لوكاكو وأنصار الفريق والنادي الذي أعرب مسؤولوه عن غضبهم إزاء تصرفات لوكاكو، حتى أن مهاجم الإنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أعرب عن صدمته بسبب سلوك شريكه السابق في خط المقدمة، وقال حينها «بعد كل ما مررنا به على مر السنين، وكل التجارب التي عشناها، شعرت بخيبة أمل».

بيد أن مارتينيز وضع هذه الخيبة وراءه، بعد أن حقق انطلاقة موسم رائعة بتسجيله 12 هدفاً في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وأوجد انسجاماً رائعا مع المهاجم الجديد الفرنسي ماركوس تورام.

بدوره، حقق لوكاكو انطلاقة جيّدة في صفوف روما تحت إشراف مدرّبه السابق في مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث سجّل 8 أهداف في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويغيب عن فريق العاصمة مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، ولاعبا الوسط لورنتسو بيليجريني والبرتغالي ريناتو سانشيز، في حين لن يتواجد مورينيو على مقاعد اللاعبين بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد مونتسا.

وتبرز مباراة حامل اللقب نابولي وميلان على ملعب دييجو مارادونا في الجنوب الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز الرابع وميلان المركز الثاني متخلفاً بفارق نقطة عن جاره الإنتر المتصدر.

ويمر ميلان في فترة انعدام وزن حيث خسر آخر مباراة له أمام يوفنتوس 0-1 في عقر داره، كما فشل للمباراة الثالثة توالياً في التسجيل في دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه الصريح أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3، بعد ان تعادل سلباً في مباراتيه الأولين على أرضه مع نيوكاسل الإنجليزي ثم بعيداً عن قواعده مع بوروسيا دورتموند ليحتل المركز الأخير في المجموعة.

في المقابل، استعاد نابولي بطل الموسم الماضي توازنه بعض الشيء من خلال عودته إلى سكة الانتصارات في الجولة الأخيرة بفوزه على فيرونا 3-1 خارج ملعبه، كما عاد بفوز ثمين من أرض أونيون برلين الألماني 1-0 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

ويأمل يوفنتوس الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر، في استغلال مباراته السهلة ضد فيرونا أحد فرق ذيل الترتيب لكي يواصل الضغط على الإنتر، وربما يستأثر بالمركز الأول في حال خسارة طرفي مدينة ميلانو.