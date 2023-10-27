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الرياضة

«المبارزة» يرفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «الألعاب العالمية»

«المبارزة» يرفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «الألعاب العالمية»
27 أكتوبر 2023 14:18

 
علي معالي (دبي)


رفع منتخب المبارزة رصيده إلى 10 ميداليات، في دورة الألعاب العالمية القتالية بالسعودية، بعد أن أضاف 6 ميداليات جديدة، منها ذهبية سلاح الفلوريه للرجال «فردي»، من نصيب فارس البلوشي، وذهبية منتخب الإيبيه سيدات، والمكون من فجر المرزوقي، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، وميرا الحمادي، وفضية سلاح الفلوريه سيدات للاعبة شهد خرام.
وحصد منتخب الإيبيه للرجال الميدالية الفضية، وضم عبدالله الحمادي، عمران البلوشي، حمدان الجهضمي، وخليفة الزرعوني، فيما جاءت برونزيتا سلاح الفلوريه للسيدات من نصيب الهيام البلوشي وزينب موسى.
والمعروف أن منتخبنا حصد 4 ميداليات في اليوم الأول بواقع ذهبية للاعبة زينب الحوسني، في سلاح الإيبيه، و3 برونزيات لعبدالله الحمادي، وخليفة الزرعوني «سلاح الإيبيه»، ومهرة عبدالله «سلاح السابر سيدات»، قبل أن يرتفع الرصيد إلى 10 ميداليات، في اليوم الثاني، بعد تألق لافت في المنافسات التي شهدت مشاركة 166 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 منتخبات.

 

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وأشار علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، رئيس البعثة، إلى أن النتائج المبهرة في «الألعاب العالمية»، تؤكد الخطة التي يعمل بها الاتحاد، والاستراتيجية التي جعلت من لاعبينا يعتلون منصات التتويج بقوة وثقة، وكذلك كفاءة الجهاز الفني، و«العين» الثاقبة في اختيار اللاعبين واللاعبات الذين يحملون شعار الوطن في المنافسات القوية.
وقال: «يشعر اللاعبون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث أثبتوا قدرتهم الفائقة في هذا المجال بالتحدي الكبير وحصد الانتصار من مباراة إلى أخرى حتى وصلنا في نهاية المطاف في اليوم الثاني إلى 6 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين».
وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة أسامة عادل، والمدرب جورجي ليمنوف يبذلان جهداً كبيراً مع اللاعبين، وهو ما أثمر عن نتائج رائعة، في أول مشاركة بدورة الألعاب العالمية القتالية، وأن البطولة أكبر دافع للمزيد من الميداليات والنتائج في البطولات القارية والعالمية المقبلة، في ظل المعنويات الكبيرة التي تعيشها اللعبة في الوقت الراهن، ويتم البناء للمستقبل على ما يتحقق في الوقت الراهن».

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