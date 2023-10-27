الشارقة يبحث عن «السداسية» ومليحة يطارد «الأولى» في كأس اليد



رضا سليم (دبي)



تشهد صالة نادي البطائح، يوم السبت، المباراة النهائية لكأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بين الشارقة ومليحة، وهو النهائي المكرر للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما التقى الفريقان في ختام كأس الاتحاد، وفاز «الملك» باللقب.

ويطمح الشارقة إلى اللقب للمرة السادسة، بعدما فاز بالكأس مواسم 2008-2009، و2016-2017 و2017-2018 و2018 -2019 و2022-2023، وفي حال فوزه بالبطولة يتساوى مع شباب الأهلي في عدد مرات الفوز «6 ألقاب»، منذ انطلاقتها في موسم 2003-2004، وحصد العين والجزيرة البطولة 3 مرات، والشباب مرتين، وتم إلغاء نسخة 2021-2022 بسبب «جائحة كورونا».

ويتطلع مليحة إلى حصد البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قدم مستوى متميزاً في الدور الأول ونصف النهائي، حيث تصدر مجموعته، بالفوز على العين والشارقة، وخسر أمام دبا الحصن، وفي نصف النهائي تفوق على الجزيرة، ويعتمد الفريق على مجموعة متجانسة من اللاعبين المواطنين، أبرزهم سلطان هاشم، وأحمد إسماعيل، وعيسى عثمان، وسالم بلال، ومحمد مال الله، وحسن علي، وإسماعيل فرج، وعبدالعزيز بن خميس، وأحمد سعيد، وأحمد سيف، وسعيد بن خالد، ومحمد عيد، وأحمد عبدالله، بجانب «المحترفين» عمر فولي وأحمد قاسم.

ويقود الفريق المدرب المصري وليد عبدالكافي الذي يملك الخبرات الكافية في اللعبة، خاصة أنه سبق أن قاد الشارقة في المسابقات المحلية، كما تولى تدريب مليحة في بدايته موسم 2019-2020، وقاد الفريق إلى الفوز بلقب بطولة أبوظبي الدولية التي أقيمت في نادي الجزيرة.

وتقف إدارة النادي برئاسة محمد سلطان الخاصوني وأعضاء مجلس الإدارة، بالدعم المعنوي والحضور في المباريات، بحثاً عن الإنجاز الأول للفريق، خاصة أنه بدأ يقترب من الألقاب بالصعود إلى النهائيات، وسبق أن لعب أمام الشارقة نهائي كأس نائب رئيس الدولة في الموسم الماضي.

في المقابل، يلعب الشارقة دائماً على الفوز بالبطولات، وهو ما حدث في المواسم الأخيرة وحصد جميع البطولات في الموسم الماضي، ويسعى لمواصلة الفوز بكل الألقاب هذا الموسم، ويكرر خماسية الموسم الماضي، ومواصلة هيمنته على البطولات المحلية بالعلامة الكاملة، مطارداً رقماً قياسياً جديداً بنيل اللقب رقم 44 في تاريخ «الملك» لكرة اليد، بعدما حصد درع الدوري العام 17 مرة، و10 ألقاب لكأس رئيس الدولة، و6 بطولات لكأس السوبر، وكأس الإمارات 5 مرات، و3 كؤوس في كأس نائب رئيس الدولة، والحصول على كأس الاتحاد 2023-2024، إضافة إلى كأس السوبر الإماراتي البحريني، وميداليتين برونزيتين في كأس الأندية الآسيوية الأبطال 2019، وبرونزية كأس الخليج 2023.

ورغم غياب 6 لاعبين دوليين عن الشارقة، بسبب مشاركة المنتخب في تصفيات الأولمبياد، إلا أن الفريق بقيادة مدربه سامي السعيدي لا يواجه أي مشاكل في اللعب وحصد الانتصارات والوصول إلى النهائيات، وأن كان «الثلاثي» مصباح الصانعي وزهير نايم ومحمود فايز يمثلون «القوة الضاربة» في الفريق، بجانب فراس محمد، وضاحي محمد، وأحمد بدر، ومحمد عبدالله، وسعود بلال، وخالد سعيد، وغيرهم من اللاعبين.