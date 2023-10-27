ناشئو «الدراجات النارية» يخوضون سباق «سوبر كروس» مع أبطال العالم

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب عشاق السباقات في المنطقة الكثير من التشويق والإثارة، حيث يستعد أفضل الدراجين الناشئين في دولة الإمارات لحدث بارز في مسيرتهم الرياضية.

ومع تبقي أسابيع قليلة فقط على بطولة «سوبر كروز العالم»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات النارية، يستعد 20 متسابقاً مبتدئاً لترك بصمتهم والانضمام إلى صفوف الأبطال ذوي الخبرة في سباق جائزة أبوظبي الكبرى في الاتحاد أرينا في 4 نوفمبر.

ويتنافس الدراجون الشباب في فئة السباق الخاصة بهم خلال الحدث، حيث يعرضون مواهبهم أمام جمهور رياضة السيارات، ويتنافس 10 سائقين من الناشئين القادمين من مختلف أرجاء دولة الإمارات في فئة 85 سم مكعب، بينما يتنافس العشرة الآخرون في فئة 65 سم مكعب.

وفي تعليق له، أكد سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»، مدى أهمية دعم المواهب الشابة في رياضة السيارات، حيث قال: «لا يقتصر الأمر على خوض السباقات فقط، وإنما يتعلق أيضاً برعاية مستقبل الرياضة. ويسعدنا أن نمنح هؤلاء الدراجين الشباب الفرصة لإظهار مهاراتهم في سباق جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية. من هنا تبدأ الأحلام، ونحن هنا لتحويل هذه الأحلام إلى واقع ملموس».

ويشارك آدم بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة SX Global، أجواء التشويق قائلاً: «تتمثل مهمتنا في الارتقاء بسباقات سوبر كروس إلى آفاق جديدة ودعم الجيل القادم من الدراجين، يمثل هذا الحدث فرصة رائعة لهؤلاء الشباب الموهوبين في الإمارات للتألق على المستوى العالمي، نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، ونتطلع إلى مشاهدتهم وهم يقدمون أفضل أداء في أبوظبي».

لا تزال التذاكر المحدودة لسباق WSX جائزة أبوظبي الكبرى متاحة، ابتداءً من 110 دراهم، ومن المتوقع أن يشهد يوم الحدث الكثير من الإثارة والتشويق لجميع أفراد العائلة، حيث يمكن للمشجعين الاستمتاع بمشاهدة أفضل راكبي الدراجات النارية WSX في العالم أثناء تنافسهم على ألقاب البطولة.

ويمكن للمشجعين الذين يرغبون بتجارب أكثر تشويقاً، حجز باقة موسم سباقات جزيرة ياس - التذكرة التي تضمن تجربة مبهجة، حيث تضمن توفير دخول حصري إلى سباق جائزة أبوظبي الكبرى «سوبر كروز» العالم، وإلى السباق الختامي لموسم الفورمولا- 1 لعام 2023 في أبوظبي من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وتشمل الباقة المشاركة في تجربة المشي على المسار في اليوم الافتتاحي، وتتضمن حضور سباق الفورمولا- 1 الأخير لهذا الموسم في حلبة مرسى ياس. تتيح الباقة الجلوس في المدرج الغربي المستقيم الجديد، الذي يقع في نهاية المسار الأطول في الحلبة، وإضافة إلى ذلك، تشمل الباقة المثالية لعشاق السباق أيضاً حضور اختبار بيريللي للفورمولا- 1 يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، ما يضمن للجماهير مشاهدة عدد من نجوم الرياضة الصاعدين وهم ينطلقون في أولى الدورات في سيارة الفورمولا- 1 حول حلبة مرسى ياس.