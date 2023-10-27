«الفاصلة» تحسم «سباق التحليق» إلى «كأس الطائرة»



معتصم عبدالله (دبي)



تجمع رغبة التتويج باللقب السادس، الوصل وشباب الأهلي في «المباراة الفاصلة» إلى نهائي «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، والمقررة في الساعة السابعة والنصف مساء السبت، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

واحتكم قطبا الديربي «الإمبراطور» و«الفرسان» إلى مواجهة «فاصلة»، لحسم أول ألقاب موسم 2023- 2024 لفئة الرجال، بعدما تبادلا الفوز في مباراتي الذهاب والإياب، بتفوق الوصل على ملعبه 3-2، قبل أن يخسر مواجهة الإياب في معقل شباب الأهلي 2-3.

وتجمع الرغبة في «التتويج السادس» قطبي «الديربي»، بعدما تُوج «الإمبراطور» الساعي للعودة إلى واجهة الألقاب، بعد عقد من الزمان، بخمسة ألقاب مواسم 1988-1989، 1991- 1992، 1996- 1997، 2011- 2012، 2012- 2013، فيما حقق «الفرسان» بدوره 5 ألقاب في البطولة مواسم 1989- 1990 «الأهلي»، 2007- 2008 «الأهلي»، 2008- 2009، 2009- 2010 «الشباب»، 2021- 2022 «شباب الأهلي».

وأكمل الفريقان جاهزيتهما للقمة المرتقبة، حيث وصف الأرجنتيني بابلو خافيير مدرب الوصل النهائي المرتقب بالمواجهة القوية، وقال: «نخوض مواجهة قوية أمام منافس متميز، وتبدو الفوارق متقاربة بين الفريقين، وهو ما برهنت عليه مباراتي ذهاب وإياب النهائي».

وأضاف: «تفوق المنافس في الإرسال في مباراة إياب النهائي منحهم الأفضلية، بعد فوزنا ذهاباً، وأعتقد أن الأداء الهجومي في الفريقين متميز للغاية، ومباراة اليوم قطعاً هي الحاسمة، وعلينا أن نلعب بشكل أفضل خاصة في الإرسالات، لتكون لدينا الفرصة بالفوز باللقب»، مشدداً على ان الفريق الأقوى في نواحي الإرسالات يحسم الفوز باللقب.

في المقابل، أوضح البرازيلي سيدني لوسيانو مدرب شباب الأهلي، أن الجهاز الفني سعى لعلاج الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق، وقال: «نعمل على تصحيح الأخطاء، خاصة في المباراة الأخيرة في إياب النهائي، ومنها على سبيل المثال تحسين نواحي الاستقبال، والاستفادة من تفوقنا في الإرسالات، والأمر نفسه ينطبق على حوائط الصد، حيث نحتاج إلى تقوية هذا الجانب أيضاً»، لافتاً إلى أن تدريبات فريقه الأخيرة، استعداداً للمباراة «الفاصلة» تضمنت متابعة تسجيل لمباريات المنافس.