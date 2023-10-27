الجسمي والمدني يخوضان التحدي في «عربية الأثقال»

القاهرة (الاتحاد)



يدافع منذر الجسمي «67 كجم»، ومي المدني «71 كجم»، عن ألوان المنتخب الوطني، يوم السبت، في البطولة العربية لرفع الأثقال، بينما ينافس محمد هادي «67 كجم»، وهدى شكري وبرسيلا مونسيرات الفئة «71 كجم» عن شعار نادي أبوظبي لرفع الأثقال، في ثالث أيام الحدثين اللذين تستضيفهما القاهرة، ويُسدل الستار عليهما 31 أكتوبر الحالي.

واحتلت زهرة الهاشمي المركز الخامس في الترتيب، ضمن منافسات وزن «49 كجم»، باليوم الأول لمنافسات البطولة العربية، وتسبب «خطأ بسيط» نتج عن عدم الخبرة، في ابتعادها عن الفوز بواحدة من الميداليات الثلاث.

وأكدت بعد نهاية منافسات وزنها، أنها حزينة على عدم الصعود إلى منصة التتويج، في أول مشاركة خارجية لها على الإطلاق، لكنها في الوقت نفسه خرجت بتجربة مثمرة ستكون عوناً لها في المستقبل.

فيما أثنى أفيناش باندو، المدير الفني لنادي أبوظبي، على أداء زهرة، مشيراً إلى أنها ظهرت بمستوى مشرف، وأن أبواب المستقبل مشرعة أمامها، خاصة أنها تملك قدرات جيدة، وباكتساب الخبرة ستكون منافسة قوية في وزنها عربياً وقارياً.

وتابع المسابقة عبد الله حيي الشامسي والدانة بني هاشم عضوا مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، كما شهدا حفل الافتتاح الذي جاء ممتعاً، وتنوعت فقراته التي حكت تاريخ اللعبة في مصر، وحضره الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ومحمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أمين عام الاتحاد العربي لرفع الأثقال، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي، عضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ومحمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، عضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وأنتونيو أورسو، سكرتير عام الاتحاد الدولي.

من جهته، أشاد عبد الله حيي الشامسي بفقرات الحفل الذي تطرق إلى تاريخ للعبة في مصر الشقيقة، كما أشاد بالمردود الذي قدمته زهرة الهاشمي، وتمنى التوفيق لبقية لاعبي المنتخب والنادي في المنافسات، مؤكداً أن الوجود الإماراتي على صعيد النادي والمنتخب، يمثل خطوة مهمة للعبة في الدولة، ويمثل مقدمة لمزيد من المشاركات الخارجية، وشدد على أن عناصر المنتخب والنادي قادرة على حصد النجاحات، والعودة بإنجاز جديد للرياضة الإماراتية.