«أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة الثلاثية تنطلق السبت

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام في محيط استاد هزاع بن زايد في العين لمدة يومين، بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية عن كرة البطولة الرسمية، «الطريق إلى باريس»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ملعب البطولة في محيط استاد هزاع بن زايد، والذي حضره عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأجناسيو سوريان مسؤول الفعالات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، ونوريس ميزس البطل الأولمبي ولاعب فريق بكين، وبين دي لا كروز مدير منتجات السلة في شركة ويلسون.

ويأتي التصميم الجديد لكرة البطولة، المستوحى من المدينة، بعد تعاون بين الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية، وتعكس كرة «الطريق إلى باريس»، التي صنعتها شركة ويلسون بعناية فائقة، شوارع باريس النابضة بالحياة ومعالمها المتميزة، حيث يعبّر التصميم عن خطوط نافذة كاتدرائية نوتردام المستديرة، وهرم اللوفر الشبيه بالألماس، والعبقرية المعمارية في مركز بومبيدو، كما تضمن تكنولوجيا Wave Triple Threat، التي تحتفظ ويلسون ببراءة اختراعها، للاعبين مستوى مثالياً من التحكم بالكرة، ما يجعلها الكرة المناسبة لطبيعة رياضة كرة السلة الثلاثية السريعة، حيث تضيف هذه التكنولوجيا 24 خطاً إضافياً للكرة، ما يعطي اللاعبين قدرة أكبر على التحكم بالكرة، بصرف النظر عن نوع الملعب أو شروطه، وتتخذ هذه الكرة، التي تعد رمزاً لثقافة كرة السلة الحضرية، موقعها المحوري في كافة مباريات كرة السلة الثلاثية حتى الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من جانبه جدد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الترحيب بالفرق الـ 14 المشاركة في البطولة، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في تقديم نسخة مثالية في مدينة العين للمرة الأولى.

وأشار العواني إلى أنه من المتوقع أن تشهد المنافسات بين نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية الندية والإثارة على مدار يومين كاملين، علماً بأن اللجنة المنظمة ارتأت أن يكون الدخول بالمجان للجماهير الراغبة في متابعة منافسات البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأضاف: «من جديد تثبت أبوظبي مقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية المتميزة، إضافة إلى ثقة الاتحادات الدولية، والعلاقات الوطيدة معها».

وقال ألكس سانشيز، المدير الإداري للاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية: «نود التعبير عن سعادتنا بالتعاون مع شركة ويلسون، بتقديم تجسيد حقيقي لكرة السلة الحضرية من خلال كرة «الطريق إلى باريس»، ونحن على ثقة من أن هذه الكرة، التي تعبر عن جوهر شوارع ومعالم باريس، تنال إعجاب وتقدير اللاعبين والمشجعين، وتدفع بالطاقة والأداء إلى مستويات لا نظير لها».

ومن جانبه، قال بين دي لا كروز، مدير منتجات كرة السلة في ويلسون: «تعكس هذه الشراكة الابتكار في أبهى صوره، حيث تجمع بين روح باريس والتكنولوجيا المتطورة، لنصنع رمزاً لثقافة كرة السلة المتميزة».

وقال البطل الأولمبي من فريق بكين ناوريس ميزيس: «من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى في أبوظبي، وهذه المرة في مدينة العين، إنه أسبوع مهم حقًا بالنسبة لي وللفريق، ونعرف أنه يتعين علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، نظراً لوجود العديد من اللاعبين الرائعين هنا والفرق القوية».

ويُذكر أن البطولة تبدأ في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، والحضور مجاني، واختيار المقاعد حسب الوصول.

