«مضمار العين» يحتضن «ضربة بداية» موسم «سباقات الخيل»



عصام السيد (العين)



يحتضن مضمار نادي العين، يوم السبت، حفل السباق الافتتاحي للموسم الجديد لسباقات الخيل 2023 ـ 2024، والذي يتألف من 7 سباقات، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ويشارك في الحفل الأول، الذي ينطلق في الساعة الخامسة مساءً، 90 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 505 آلاف درهم.

ويستهل الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتبلغ جوائزه 70 ألف درهم، تتنافس عليها 13 خيلاً أبرزها «ار بي بستفة» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة الفارس المغربي عمر لكجال، وهو صاحب التصنيف الأعلى.

ويتصدر القادم الجديد «نبراس» لياس للسباقات، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبين، ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 70 ألف درهم، وتتنافس خلاله 13 خيلاً.

وفي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 70 ألف درهم، وتشارك فيه 15 خيلاً، تتجه الأنظار نحو الجواد «جاب مهنا» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة جيسوس روزاليس، وهو صاحب التصنيف الأعلى البالغ 81 رطلاً.

ويسعى «اف استاثا» لمنح مالكه خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، أول فوز في الموسم، عندما يخوض تحدي الشوط الرابع لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 70 ألف درهم.

ويتأهب الجواد «تاج العز» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية الأصيلة، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة بيرناردو بينيرو، لإضافة فوزه الثالث على التوالي، حين يخوض تحدي الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، والبالغ جائزته 70 ألف درهم.

وتبدو حظوظ الجواد «الغربي» لسيف عشير المزروعي، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا، كبيرة في الشوط السادس لمسافة ألف متر، والبالغ جائزته 70 ألف درهم.

ويتصدر «آر بي موني ميكر» للمالك والمدرب حمد علي المرر، وقيادة كونور بيسلي، ترشيحات الشوط السابع والختامي لمسافة ألف متر، والبالغ جائزته 85 ألف درهم.



الترشيحات



1ـ بستفة، يتوعد، حكاية

2ـ نبراس، ماجيك تتش، الدانة

3ـ جاب مهنا، الحازم، شموس

4ـ أستاثا، نجيب، أوتينا

5ـ تاج العز، مراد الوثبة، انبرايدليد

6ـ الغربي، جاب العفريت، صمود

7ـ موني ميكر، ماهر، نجم الوثبة