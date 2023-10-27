شرودر: العين يستطيع خوض 3 مباريات في الأسبوع



معتز الشامي (دبي)



يدخل العين مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام ضيفه الإمارات، غداً السبت ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويسعى «الزعيم» لتعويض «السقوط المفاجئ» بالخسارة أمام النصر، في الجولة الماضية، قبل التوقف الدولي، ودفعته للتراجع إلى «مركز الوصافة»، خلف شباب الأهلي بفارق «نقطة»، ويحاول لاعبو «البنفسج»، التعويض أمام «الصقور» زملاء الإسباني إنييستا، في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين، في ظل تعافي الضيوف وتقديمهم مستويات أفضل في آخر مباريات بالدوري، بغض النظر عن الخسارة أمام الشارقة في الجولة الماضية، حيث استغل «الصقور» توقف الدوري، لتصحيح الأوضاع والاستعداد بقوة لمواجهة «الزعيم».

ومن جانبه، استبعد الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أن يكون الفريق «مضغوطاً» من كثرة المشاركات القارية والمحلية، وتتابع المباريات على أكثر من جبهة.

وقال: هذا أمر واقعي، لأننا نشارك في جميع المسابقات، خصوصاً دوري أبطال آسيا، وأعتقد أن اللاعبين لديهم لياقة بدنية عالية تتيح لهم خوض مباراتين أو ثلاثة لقاءات في الأسبوع، لذلك لا ينبغي أن يكون لعب المباريات المتوالية عذراً، بل يجب أن نكون في كامل استعداداتنا للمواجهة المرتقبة أمام «صقور الإمارات».

وأضاف: ندرك جيداً أن المنافس يضم لاعبين على أعلى مستوى، خصوصاً في المقدمة مثل ألكاسير وإنييستا، إلى جانب الأداء المتميز للأطراف، والذين يتميزون بالسرعة، وينبغي علينا التحضير الجيد للمواجهة.