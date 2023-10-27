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الرياضة

«سلة الفرسان» تبتسم في الشارقة

«سلة الفرسان» تبتسم في الشارقة
27 أكتوبر 2023 17:30

 
علي معالي (دبي)

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قلب شباب الأهلي تأخره، إلى فوز مثير على الشارقة بملعبه 95-93، ضمن الجولة الرابعة من دوري السلة، ليؤكد «الفرسان» قوته أمام «الملك» الذي لم يستطع التفوق على «الفرسان» منذ 581 يوماً، ويعود آخر فوز للشارقة على شباب الأهلي إلى 23 مارس 2022 بنتيجة 80-74، في إياب نهائي دوري 2021-2022.
وبدأ الشارقة المباراة بقوة، وأنهى الربع الأول 26- 19، والثاني 26- 24، قبل أن يستعيد «الفرسان» ثقته، ويتقدم في «الثالث» 22- 21، و«الرابع»، 30- 20، وأدار المباراة الطاقم الدولي المكون من سالم الزعابي ومحمد الريان وعمر الأسمر، وراقبها الدولي حسين البلوشي.
وجاءت مباراة الوصل والنصر في زعبيل مثيرة، خاصة في الربع الأول الذي انتهى لمصلحة «الإمبراطور» 30- 12، قبل أن يعود «العميد» في باقي الأرباع 23- 6، و22- 20، و29- 19، ليحسم اللقاء لمصلحته 86-75، وأدار اللقاء الدولي حسن حاجي، وحمة حيدر وفاتح أوغلو، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.
وفاز البطائح على الظفرة 85- 69 «28- 16، 22- 14، 19- 14، 16- 25» في مباراة أدارها الدولي محيي الدين خطاب، والدولي هيثم قوجه وكوستاس، وراقبها الدولي محمد الشمري.

 

كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
الوصل
النصر
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