أبوظبي تستضيف 50 فعالية في «روزنامة السيارات»

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد أبوظبي لانطلاقة موسم غير مسبوق من منافسات وبطولات رياضة السيارات الحماسية، والذي يضم أكثر من 50 حدثاً مشوقاً، بما في ذلك مجموعة من كبرى بطولات سباقات السيارات العالمية والإقليمية ذات الشعبية الواسعة.

وينطلق موسم السباقات لهذا الموسم مع الجولة الأولى من سلسلة سباقات ياس التي تقام فعالياتها في حلبة مرسى ياس حتى 29 أكتوبر، وتشهد منافساتها المشوقة سباقات بطولات الخليج بروكار، وكأس الخليج راديكال، فيما يواصل المنظمون الاستعدادات في الحلبة لعدد قياسي من السباقات والبطولات في هذا الموسم.

ويعود الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة من 23 إلى 26 نوفمبر، حين تستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي 2023، والذي يتطلع إليه عشاق رياضة السارات ومنافسات «الفورمولا-1» في المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وتشهد عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» منافسات الجولة الختامية من بطولة «الفورمولا-2» والتي تتيح لعشاق رياضة السيارات متابعة نخبة من أفضل مواهب رياضة سباق السيارات الشباب، وتسلط الضوء على نجوم المستقبل لرياضة «الفورمولا-1».

وتعود بطولة «الفورمولا-4» الإمارات إلى حلبة مرسى ياس في موسم جديد، وتشهد البطولة مشاركة سائقي فريق ياس هيت للسباق في موطنه، بعد الموسم الافتتاحي المبشر الذي قدمه الفريق خلال العام الماضي.



ويشارك السائق الإماراتي راشد الظاهري للمرة الأولى مع فريق ياس هيت، في جولة كأس «الفورمولا-1» الإمارات التي تقام منافساتها، ضمن فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى، قبل انطلاق منافسات الموسم الرسمية في يناير 2024.

وإلى جانب راشد الظاهري، يضم فريق ياس هيت للسباقات كيانو الأزهري الذي يعود إلى الفريق في موسم ثانٍ، بعد أدائه القوي خلال العام الماضي، ويشاركهما زاك سكولار الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة «فورمولا-4» الإمارات.

وتستضيف حلبة مرسى ياس منافسات سباق الخليج 12 ساعة، الذي يعد أحد أبرز سباقات التحمل في المنطقة، وتقام فعاليات السباق من 8 إلى 10 ديسمبر، وتشهد النسخة الثالثة عشرة من السباق المشوق مشاركة عدد غير مسبوق من السائقين الذين يتطلعون لاعتلاء منصة التتويج في حلبة مرسى ياس خلال عطلة أسبوع حافلة بمنافسات رياضة سباقات السيارات الحماسية.

ويقدم تحدي ياس سوبر ستريت وبطولة الإمارات للدريفت جرعة فائقة من الحماس والتشويق لعشاق سباقات الدراج واستعراضات الدريفت، مع انطلاقة موسميهما الجديدين في حلبة مرسى ياس في يناير 2024.

وبالإضافة إلى هذه المجموعة الفريدة من بطولات سباقات السيارات المحلية، يشهد موسم 2024 انطلاقة فئة جديدة للمتسابقين الصغار من خلال تحدي متسابقي الدراج الناشئين «جونيور دراجستر»، والتي تقام فعالياتها ضمن الجولات الثلاث لتحدي ياس سوبر ستريت هذا الموسم.

ويمكن لهواة رياضة السباقات الصغار أيضاً المشاركة في منافسات تحدي روتاكس ماكس لسباقات الكارتينج، والتي تشهد أيضاً مشاركة سائقي فريق ياس هيت للسباقات، كما تستقبل حلبة مرسى ياس منافسات بطولة «الفورمولا» الإقليمية للشرق الأوسط، والتي تعد منصة للسائقين الشباب في مسيرتهم ضمن منافسات السيارات أحادية المقعد.

ومتابعو سباقات التحمل على موعد إضافي مع التشويق، حين تستضيف حلبة مرسى ياس السباقات التأهيلية النهائية في سلسلة لو مان الآسيوية من 1 إلى 4 فبراير 2024، حيث يسعى المتسابقون إلى حجز موقع لهم على خط انطلاق لو مان 24 ساعة الذي يقام في يونيو.

كما يشهد موسم السباقات عودة مجموعة واسعة من بطولات سباقات السيارات المحلية ذات الشعبية الواسعة، بما في ذلك تايم أتاك، وسلسلة جلف برو وكأس كليو الشرق الأوسط، وتقام منافساتها ضمن فعاليات الجولات الخمس لسلسلة سباقات ياس.