الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، رصيدها إلى 10 ميداليات، بعد إضافة عبدالله سلطان العرياني ومريم الزيودي «ذهبية» و«فضية»، جديدتين.

فاز العرياني بالمركز الأول في الرماية، ضمن مسابقة البندقية 50 متراً «3 أوضاع» فئة SH1، والظفر بالميدالية الذهبية الثالثة للإمارات، بعدما أنهى المسابقة بنتيجة 456.5 نقطة، وتبعه الصيني شاو دونج «450.5 نقطة»، والكوري الجنوبي جانجو «438.7 نقطة»، وهي الميدالية الثانية للعرياني، بعد برونزية مسابقة البندقية 50 متراً، وضعية الرقود لنفس الفئة.

وواصل بطل الإمارات تفوقه وحصوله على الميداليات الذهبية في كل البطولات الأخيرة، من بينها بطولة العالم «العين 2022»، وأولمبياد طوكيو 2020، والألعاب البارالمبية الآسيوية «جاكرتا 2018».

وأضافت مريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى فضية، ضمن دفع الجلة فئة F40، مسجلة 8.49 متر، واحتلت كوبارو خاكيموفا من أوزبكستان المركز الأول «9.64 متر»، ووي لي الصينية ثالثة »7.78 متر»، ونجحت الزيودي في تحسين رقمها الذي سجلته في «جاكرتا 2018»، وهو 5.50 متر، واحتلت به المركز الخامس وقتها.

وعبر العرياني عن بالغ سعادته بنجاحه في الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه، بحصد الميدالية الذهبية في المسابقة، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في وضعية الرقود، رغم قوة المنافسة مع بطلي الصين وكوريا الجنوبية.

وقال: «أهدي الميدالية الذهبية إلى القيادة الرشيدة على دعمهم واهتمامهم برياضة أصحاب الهمم، وهو ما يمنحنا دائماً الحافز لبذل مزيد من الجهد، من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة، وسماع السلام الوطني، في مختلف المحافل الدولية والعالمية».

وأضاف: «تحقيق هذه الإنجازات يمنحنا الرغبة في مواصلة السعي للأفضل في البطولات المقبلة، وهو ما نحاول إنجازه في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وقال: «لا يوجد أفضل من رفع علم الدولة وسماع السلام الوطني، وتكللت جهود منتخب الرماية بالتوفيق والحصول على 4 ميداليات خلال الدورة».



وعبرت مريم الزيودي عن سعادتها البالغة بحصد الميدالية الفضية في دفع الجلة، بجانب رقمين جديدين آسيوياً وشخصياً، وقالت: «فرحتي غامرة بهذا الإنجاز الذي افتخر بإهدائه إلى الإمارات، وإلى قيادتنا الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ».

وأضافت: «الفوز بالميدالية جاء تجسيداً لجهود كبيرة في الفترة الماضية ومعسكرات متواصلة منذ بطولة العالم بفرنسا الأخيرة التي حققت فيها رقما شخصياً، وتكللت جهودي مع مدربي بالحصول على الميدالية، ونبدأ من الآن الإعداد للمشاركة في «باريس 2024»، رغبة في تكرار هذا الإنجاز والوصول إلى منصات التتويج».

وعلى هامش الدورة، فازت سلامة الخاطري لاعبة منتخب الإمارات للدراجات بعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين، في اللجنة البارالمبية الآسيوية،

بعد تصويت استمر على مدار أسبوع، لاختيار 5 أعضاء، من بين 10 مرشحين يمثلون مختلف دول آسيا، ويستمر عمل اللجنة 4 سنوات مقبلة.

وعلى صعيد باقي النتائج، في الرماية حل عبدالله سيف العرياني خامساً في مسابقة البندقية 50 مترا «3 أوضاع» فئة SH1، ومنى حسن وعائشة الشامسي في المركزين الـ11 والـ16 لمسابقة البندقية 10 أمتار، وضعية الرقود لفئة SH2.

وفي ألعاب القوى، حل الثنائي أحمد الحوسني وأحمد النقبي في المركزين الرابع والثامن في دفع الجلة فئة F33، وأحمد المازمي خامساً في نفس المسابقة لفئة F34، وعائشة الخالدي في المركز السابع لرمي الرمح فئة F33.

وفي الدراجات، احتل عبد الله البلوشي المركز الرابع في سباق الطريق لمسافة 69 كم، فئة C5، وجاء أحمد البدواوي ثامناً، وسلامة الخاطري خامسة في سباق مسافة 41 كم، فئة C5، وعايض الأحبابي وسعيد الظاهري الثامن والتاسع لسباق 55 كم لفئتي «H3 وH4».

وفي رفعات القوة، جاء عبدالله النقبي خامساً في منافسات وزن 107 كجم.

ويختتم منتخبا ألعاب القوى ورفعات القوة، منافساتهم في الدورة، يوم السبت بمشاركة عمير يونس في مسابقة الرمح فئة F55، ومريم المطروشي في دفع الجلة فئة F46، ومريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة F40، في حين يشارك أحمد البلوشي في وزن فوق 107 كجم، برفعات القوة.

ويُسدل غداً السبت الستار على منافسات النسخة الرابعة للدورة، حيث يقام حفل الختام على استاد هانجتش، ويجرى خلاله تسليم علم الدورة إلى عمدة مدينة إيتشي وناجويا اليابانية مستضيفة النسخة الخامسة عام 2026.