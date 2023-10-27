«الإمبراطور» يُجمد «الإعصار» عند «الصفر»!

رضا سليم (دبي)

استعاد الوصل نغمة الانتصارات في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على حتا 5-0، باستاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ضمن «الجولة السادسة»، ليرفع رصيده إلى «النقطة 14»، فيما تجمد رصيد «الإعصار» عند «نقطة الصفر»، وأحرز الأهداف ليما في الدقيقتين 24 و89، وخيمينيز في الدقيقتين 27 و39، وسياكا في الدقيقة 68.

ويعد الفوز هو السادس لـ«الإمبراطور» على «الإعصار»، من أصل 7 مواجهات بين الفريقين، والتعادل مرة.

جاءت المواجهة هادئة، ولم تكن هناك هجمات خطرة على المرميين، وهو عكس المتوقع لأن الفريقين يبحثان عن الفوز، وغاب عن الوصل المدافع المغربي سفيان بوفتيني للطرد في المباراة الماضية أمام عجمان، وأيضاً علي صالح لتراكم البطاقات الصفراء.

نجح فابيو ليما في تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 24، من تمريرة سياكا داخل المنطقة، حولها داخل الشباك.

عزف «الإمبراطور» على لحن الأداء والأهداف، وبعد 3 دقائق، أضاف نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 27، وهو أول أهدافه هذا الموسم، وأحرز خيمينيز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، من تمريرة هاريس «السحرية» داخل المنطقة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، أجرى الصربي ميلوش مدرب الوصل 3 تغييرات، بدخول كايو كانيدو وبيريز وسالم العزيزي، وخروج هاريس وأوليفيرا وألكسندر فاسيليفيتش، ومن حتا جاسم يعقوب وخروج أيمن رشوق، وسلطان البدواوي بدلاً من منصور محمد، وتشهد الدقيقة 68 الهدف الرابع للوصل عن طريق سياكا، ويعود ليما لتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة لمصلحة «الإمبراطور» بخماسية.