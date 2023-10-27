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البطائح وعجمان يتعادلان 1-1

البطائح وعجمان يتعادلان 1-1
27 أكتوبر 2023 19:38

علي معالي (الشارقة)
تعادل البطائح وعجمان 1-1، في «الجولة السادسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد خالد بن محمد بالشارقة، سجل للبطائح سيكو بابا في الدقيقة 29، وتعادل عجمان بهدف وليد أزارو في الدقيقة 45، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 8 نقاط، و«البرتقالي» إلى 3 نقاط.
بدأ «الراقي» المباراة بطريقة 4-4-2، و«البرتقالي» 4-3-3، وسعى الفريقان للسيطرة على اللقاء، من خلال الوسط، وهاجم عجمان من البداية، وفي أول 25 دقيقة بلغت نسبة الاستحواذ لمصلحة البطائح 54% مقابل 46% لعجمان.
وفي الدقيقة 29 يحرز سيكو بابا هدفاً جميلاً للبطائح، بمهارة عالية، عندما سيطر على الكرة، وانطلق من الناحية اليمنى، حتى دخل المنطقة، مراوغاً أكثر من مدافع، وسدد كرة ارتطمت بمدافعي «البرتقالي» إلى شباك علي الحوسني.
وفي الدقيقة 45، يرتكب عبدالله عبدالرحمن مدافع البطائح خطأً، عندما أعاد الكرة إلى الحارس، خطفها وليد أزارو الذي راوغ الحارس، مسجلاً هدف التعادل.
وفي الشوط الثاني تحسن أداء عجمان، وسيطر على مجريات المباراة، وهاجم بقوة، ولم تظهر خطورة الكاميروني أناتولي في هجوم البطائح، ومعه ألفارو دي أوليفيرا، وحاول كل مدرب تنشيط خطوطه بتغييرات عدة، وينقذ علي الحوسني مرماه من هدف مؤكد في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من باولينهو، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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