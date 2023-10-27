24 لاعبة في النسخة الأولى من «الفجيرة للبادل»

الفجيرة (الاتحاد)

تنطلق غداً بطولة الفجيرة البادل التنس للسيدات بنسختها الأولى، والتي تقام برعاية الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، في «بادل زون» في الفجيرة، وبالتعاون مع اتحاد البادل تنس.

ويشارك في البطولة 24 لاعبة يمثلن نخبة اللاعبات في الدولة من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، ويشرف على تنظيم البطولة كادر فني وتحكيمي متخصص بمنافسات البادل تنس.

وثمن الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الجهود التي يبذلها اتحاد البادل تنس في نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة التي أصبحت إحدى الرياضات المجتمعية والجماهيرية، مؤكداً أن تنظيم النسخة الأولى لبطولة الفجيرة يعكس الاهتمام الذي تحظى به اللعبة في الإمارات عموماً وفي الفجيرة بشكل خاص.