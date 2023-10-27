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الرياضة

«اختباران» للعروبة والظفرة أمام الذيد والفجيرة في دوري «الأولى»

«اختباران» للعروبة والظفرة أمام الذيد والفجيرة في دوري «الأولى»
28 أكتوبر 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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يخوض العروبة «المتصدر» والظفرة «الوصيف» اختبارين جادين أمام مضيفهما الذيد والفجيرة في واجهة انطلاقة «الجولة السابعة» من «دوري الدرجة الأولى»، اليوم، والتي تشهد أيضاً إقامة مباراتي دبا وجلف يونايتد، الرمس وجلف أف سي، على أن تستكمل الجولة غداً بمباريات مسافي والحمرية، دبا الحصن والعربي، مصفوت والجزيرة الحمراء، سيتي والتعاون.
ولن تكون مهمة العروبة المتصدر برصيد 16 نقطة، والمتعثر بالتعادل الأول أمام ضيفه دبا من دون أهداف في الجولة الماضية، سهلة أمام مضيفه الذيد صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط، ولكن من 5 مباريات، وحصد الذيد نقاطه السبع، في الجولات الثلاث الأخيرة، بالتعادل مع سيتي 1-1، والفوز على يونايتد 3-2، قبل أن يكبد التعاون الخسارة الأولى 3-1.
في المقابل، تصطدم طموحات الظفرة «الوصيف» برصيد 14 نقطة، في المنافسة على القمة برغبة مضيفه الفجيرة «الثالث عشر» برصيد 5 نقاط، في تحسين موقفه في المنافسة، وستكون مباراة الليلة الثانية في الدوري لـ «الذئاب» تحت القيادة الفنية للمدرب الصربي زيلكو ماركوف، بعد التعادل 1-1 مع جلف أف سي في الجولة الماضية. 
ويحفز «فارق النقطة» التي تفصل دبا «السادس» برصيد 8 نقاط، وضيفه جلف يونايتد «الحادي عشر» برصيد 7 نقاط أجواء مواجهة الفريقين على ملعب «النواخذة»، وهو ذات السيناريو الذي يتكرر في «مواجهة القاع»، والتي تجمع الرمس الأخير بـ 3 نقاط، أمام ضيفه جلف أف سي صاحب «المركز 15» برصيد 4 نقاط.

مباريات اليوم
دبا – جلف يونايتد 16:50
الذيد – العروبة 16:50
الفجيرة – الظفرة 16:50
الرمس – جلف أف سي 16:50
مباريات الغد
مسافي – الحمرية 16:50
دبا الحصن – العربي 16:50
مصفوت – الجزيرة الحمراء 16:55
سيتي – التعاون 16:50

العروبة
الظفرة
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