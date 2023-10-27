«الزعيم» و«الملك» يواجهان «الصقور» و«السماوي» بـ «حافز الأبطال»

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة ثلاث مباريات، اليوم، حيث يستقبل العين «الوصيف» ضيفه الإمارات «الحادي عشر»، على استاد هزاع بن زايد، فيما يحل الجزيرة «الرابع» ضيفاً على خورفكان «الثاني عشر»، باستاد صقر بن محمد القاسمي، ويواجه الشارقة «الخامس» فريق بني ياس «السادس» على ملعب الأول بـ «الإمارة الباسمة».

وتتركز الأنظار في ختام الجولة، على الظهور المرتقب لممثلي «دورينا» في «أبطال آسيا 2023- 2024»، العين والشارقة «الظافرين» على التوالي بثلاث نقاط ثمينة، في «الجولة الثالثة» للمنافسة القارية، حيث عزز «الزعيم» صدارته لترتيب «المجموعة الأولى» بـ «العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، بفوزه على ضيفه الفيحاء السعودي 4-1، فيما تغلب «الملك» على ضيفه ناساف الأوزبكي 1-0، ليخطف صدارة «المجموعة الثانية» برصيد 7 نقاط.

واستعاد «الزعيم» قبل المواجهة المنتظرة أمام ضيفه «الصقور»، رباطة جأشه، بعد الخسارة المفاجئة أمام مضيفه النصر 0-1، في «الجولة الخامسة» للدوري، ليعود ويحقق الفوز أمام ذات المنافس 2-0 على استاد آل مكتوم، في ذهاب الدور ربع النهائي من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، قبل الفوز 4-1 على الفيحاء السعودي في «أبطال آسيا».

وينشد العين الوصول إلى «النقطة 15» في المواجهة أمام ضيفه «الصقور» الذي يكافح بدوره من أجل بلوغ «النقطة الثامنة»، ويتفوق «الزعيم» في المواجهات المباشرة بين الفريقين، برصيد 15 انتصاراً، مقابل فوز وحيد ل «الصقور»، والتعادل في مباراتين.

وبعيداً عن استاد هزاع بن زايد، يشعل فارق النقطتين اللتين تفصلان ما بين الشارقة «الخامس» برصيد 9 نقاط، وضيفه بني ياس «السادس»، أجواء مباراة الفريقين على ملعب الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، ويأمل «أصحاب الأرض» الحفاظ على سجل الأفضلية في مواجهات الفريقين في الدوري برصيد 11 فوزاً، من بينها الانتصار في آخر 4 مواجهات على التوالي بشباك نظيفة، مقابل 5 انتصارات لـ «السماوي»، والتعادل في 6 مباريات.

ويحتضن استاد «صقر بن محمد القاسمي» مواجهة خورفكان «الثاني عشر» برصيد 4 نقاط، أمام ضيفه الجزيرة «الرابع» وله 10 نقاط، ويعول «النسور» على أهداف لاعبيه البرازيليين الذين سجلوا 8 من أصل 11 هدفاً للفريق أمام «فخر أبوظبي» بالدوري، في الوقت الذي يعتمد فيه الأخير بقيادة هدافه التاريخي على مبخوت على أفضلية المواطنين اللذين سجلوا 10 من آخر 16 هدفاً في مرمى «النسور».



«العين» على «الهدف 50»

ينشد هجوم «الزعيم» الاحتفال بالهدف الـ 50 في مرمى «الصقور» خلال مباراة الليلة، وسجل العين 49 هدفاً أمام الإمارات في المواجهات الـ 18 التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، ليكون ثاني أكثر الفرق زيارة لشباك «الصقور»، بعد الجزيرة «51 هدفاً».



كايو «الهداف الأول»

يقف كايو لوكاس نجم الشارقة على رأس قائمة هدافي مباريات فريقه أمام بني ياس في «دوري المحترفين» برصيد 6 أهداف، وأسهم جناح «الملك» في 8 من آخر 15 هدفاً لفريقه أمام «السماوي» في الدوري بتسجيله 6 أهداف، فضلاً صناعة هدفين آخرين.



الأفضلية تدعم الجزيرة

يتفوق الجزيرة على منافسه خورفكان في المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، برصيد 5 انتصارات، مقابل فوزين لـ «النسور»، فيما حسم التعادل 1-1 المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الموسم الماضي 2022- 2023.



الحوسني يعود إلى «عرين» خورفكان

دخل الحارس أحمد حمدان الحوسني، ضمن حسابات الإسباني جيرارد ساراجوسا، مدرب خورفكان، في لقاء الجزيرة، اليوم، ضمن «الجولة السادسة» من دوري أدنوك للمحترفين، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من الوجود في تشكيلة الفريق خلال جولتين من البطولة.

ويعد الحوسني اللاعب الأكثر مشاركة مع «النسور» في مباريات الدوري خلال الموسم الماضي، حيث لعب 26 مباراة، ولم يتغيب عن أي لقاء.

من جانب آخر، يواصل المدافع سلطان فايز غيابه عن خورفكان بداعي الإصابة، رغم بدايته الجيدة مع الفريق بالجولات الأولى، ومن المنتظر عودته في نهاية أكتوبر الجاري، ليكتمل عقد الفريق الذي عانى عدداً من الإصابات والغيابات المؤثرة.