6 منافسات في الأسبوع الرابع من دوري القفز

دبي (الاتحاد)

تنطلق عصر اليوم على الميدان الرملي بمركز الإمارات للفروسية، في مدينة دبي للقدرة عند منتجع باب الشمس، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية دوري القفز، وبالتعاون مع مركز الإمارات للفروسية التابع لنادي دبي للفروسية.

وللمرة الأولى منذ انطلاقة موسم القفز في السابع من أكتوبر الحالي، يتنافس فرسان وفارسات القفز في 6 منافسات، اليوم وغداً الأحد، مصممة مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (80 ـ 120) سم حسب الفئات، ويشرف عليها حسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز، ممثلاً لاتحاد الفروسية، وتجرى على ميدانين، وتدار بلجنتي تحكيم يشرف عليهما الحكم الدولي الوطني يوسف المحمودي، بمعاونة أربعة محكمين دوليين.

وتقام ثلاث منافسات في كل يوم، وتنطلق عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، منها منافستين لخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها (80 ـ 90) سم، وللفرسان من فئة المبتدئين مثلهما ولكن ضد الزمن في الأولى على حواجز (90 ـ 100) سم، وبمواصفات المرحلتين في الثانية.

ومنافستان للخيول عمر 5 سنوات، وللفرسان الأشبال على حواجز (105) سم، الأولى من جولة واحدة ضد الزمن، والثانية من مرحلتين خاصة، وللفرسان المبتدئين من المرحلة المتقدمة 3 منافستين، الأولى من جولة واحدة على حواجز (115) سم، والثانية من مرحلتين خاصة على ذات الارتفاع.

وثلاث فئات يتوقع أن يشتد بينها التنافس في منافستين، الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز ارتفاعها (120) سم، وهي خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وفئة (الجونيورز)، وفرسان المستوى الثاني، في حين ستكون مواصفات الثانية من جولة واحدة مع جولة للتمايز، وبها تختتم منافسات الأسبوع الرابع لدوري القفز.

يذكر أن رزنامة موسم القفز بمركز الإمارات للفروسية، والتابع إلى نادي دبي للفروسية، حافلة بمنافستين أسبوعيتين ضمن دوري القفز، وبطولة دولية لقفز الحواجز تقام منتصف ديسمبر المقبل.