الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس السيدات الخيري تدشن موسم البولو

كأس السيدات الخيري تدشن موسم البولو
28 أكتوبر 2023 00:57

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
«جامعة دبي» تختتم مشاركتها في «الخليج الثاني للتعليم والتدريب»
«نسائية دبي» تزف عشر عرائس في «زفة حراير»

تنطلق اليوم منافسات كأس البولو الخيرية للسيدات على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند، ضمن افتتاحية موسم البولو 2023-2024، وتجمع المباراة الخيرية الاستعراضية، نخبة من اللاعبات الهواة والمحترفات ويعقب اللقاء المزاد العلني دعماً لمبادرة التوعية بمخاطر سرطان الثدي.
وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو أن الموسم الجديد سيكون أكثر نجاحًا بسبب حرص الاندية على تكثيف نشاطها والدفع بالوجوه الشابة من اللاعبين المواطنين، والنسخة الخامسة من كأس البولو للسيدات تهدف للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، مشيراً إلى أن هذه الكأس تأتي في إطار حرص مجموعة الحبتور وأسرة البولو على التأكيد على الدور المجتمعي الذي تقوم به تجاه هذه الشريحة بصفة سنوية. 
وقررت إدارة نادي الحبتور للبولو والفروسية فتح الأبواب أمام الجمهور لحضور الفعالية الأولى هذا الموسم، والاستمتاع بفقرات اليوم الخيري، منها البحث عن العملة الذهبية في أرضية الملعب بين شوطي المباراة، وتتوالى فقرات الحفل التي تتضمن تسليم الكأس وجائزة أفضل زي نسائي وجائزة «روز بينك»، وسيكون حملة مشاعل الخير على موعد مع المزاد الخيري في ختام المهرجان الوردي.

موسم البولو
كأس البولو
دبي
نادي الحبتور للبولو والفروسية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«الشبح الأول» يطارد «البرتقالي»!
الرياضة
«الشبح الأول» يطارد «البرتقالي»!
اليوم 13:19
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
الرياضة
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
اليوم 13:13
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
الرياضة
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
اليوم 13:13
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
اليوم 13:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©