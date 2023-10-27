كأس السيدات الخيري تدشن موسم البولو

رضا سليم (دبي)

تنطلق اليوم منافسات كأس البولو الخيرية للسيدات على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند، ضمن افتتاحية موسم البولو 2023-2024، وتجمع المباراة الخيرية الاستعراضية، نخبة من اللاعبات الهواة والمحترفات ويعقب اللقاء المزاد العلني دعماً لمبادرة التوعية بمخاطر سرطان الثدي.

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو أن الموسم الجديد سيكون أكثر نجاحًا بسبب حرص الاندية على تكثيف نشاطها والدفع بالوجوه الشابة من اللاعبين المواطنين، والنسخة الخامسة من كأس البولو للسيدات تهدف للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، مشيراً إلى أن هذه الكأس تأتي في إطار حرص مجموعة الحبتور وأسرة البولو على التأكيد على الدور المجتمعي الذي تقوم به تجاه هذه الشريحة بصفة سنوية.

وقررت إدارة نادي الحبتور للبولو والفروسية فتح الأبواب أمام الجمهور لحضور الفعالية الأولى هذا الموسم، والاستمتاع بفقرات اليوم الخيري، منها البحث عن العملة الذهبية في أرضية الملعب بين شوطي المباراة، وتتوالى فقرات الحفل التي تتضمن تسليم الكأس وجائزة أفضل زي نسائي وجائزة «روز بينك»، وسيكون حملة مشاعل الخير على موعد مع المزاد الخيري في ختام المهرجان الوردي.