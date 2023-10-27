«مثايل» تحقق لقب كأس حاكم الشارقة للهجن

الذيد (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت منافسات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة، لسباقات الهجن في نسخته الثانية، والذي ينظمة نادي الشارقة لسباقات الهجن،على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن حتى 31 أكتوبر الجاري.

وشهد اليوم الأول الذي خصص لفئة «الحقايق»، منافسات قوية على مدار 38 شوطاً منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كلم و10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 3 كلم، وتصدرها شوطان رئيسان الأول «حقايق أبكار» وحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «حقايق جعدان» وجائزته بندقية و«30 ألف درهم».

وتوجت«مثايل» لمالكها حمد سيف محمد نعيف العامري، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما انتزع «ملبي» لصالح مبارك سميتان بالذيب النهدي، بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفازت «تحذير» لمحمد سعيد بالحب العامري، وحصل «الشهم» لسالم جمعة خميس النظيري على الشوط الرابع، وبالشوط الخامس فازت «لحقة» لسعيد راشد سالم العيض الكتبي بالمركز الأول.

أما الشوط السادس فكان من نصيب «محرب» لعلي مسفر علي الخيلي، وحققت «مياسة» لعتيق مطر حسن القبيسي، الفوز بالشوط السابع، وفازت «ظبيان» لأحمد محمد قضيب العيلي بالشوط الثامن، وحصلت «شوق» لعتيق مطر حسن القبيسي على ناموس الشوط التاسع، وحقق «متعب» لحمد راشد سيف الشاوي الغفلي، الفوز على العاشر.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن الحقايق جعدان، في الشوط الأول، فوز «الظبي» لعبد الله المر سعيد بن حلوه الكتبي، والشوط الثاني «ضاري» لمحمد عبد الله حميد الخاطري، وفي الشوط الثالث فازت «انتباه» لسهيل أحمد الدحبه العامري، وفي الشوط الرابع، فاز «غازي» لمبارك سالم علي بالعبده الشامسي، الشوط الخامس «مرضية» لرامس سالم صالح الجداد، وفي الشوط السادس «متعب» لمحمد سهيل بالحطم العامري، وفي الشوط السابع «نجود» لراشد سعيد بن علي الكتبي، وفي الشوط الثامن «مشكور» لسعيد سليم ويرب العامري.

وفي الشوط التاسع فاز «رسالة» لمبارك سالم بالعبده الشامسي، وفي الشوط العاشر «مستأنس» لهلال علي سعيد الوهيبي، وفي الشوط الحادي عشر«لفحة» لحمد سيف غميل الكتبي، وفي الشوط الثاني عشر «مغرم» لسعيد سالم سلطان سالم القمزي، وفي الشوط الثالث عشر «دوادر» لسلطان محمد خميس البادي، الشوط الرابع عشر «مظبوط» لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، الشوط الخامس عشر «الشاهينية» لسالم مصبح تعيب الكتبي، الشوط السادس عشر «المهلهل» لسعيد مبارك خميس العمري، الشوط السابع عشر «رهف» لسعيد مبارك خميس العمري، الشوط الثامن عشر «خطير» لخالد محمد حمد القنعوني، الشوط التاسع عشر «مدار» لمحمد خطيب العام، الشوط العشرين «الباز» لمحمد حمد سالم الوهيبي.

وفاز بالشوط الحادي والعشرين «دمعة» لأحمد محمد سالم عبد الله الحبسي، الشوط الثاني والعشرين «مترف» لمحمد عبيد محمد مرخان الكتبي، الشوط الثالث والعشرين «السريعة» لناصر سالم علي المسعودي، الشوط الرابع والعشرين «وليف» لمسلم سالم المنصوري، الشوط الخامس والعشرين «عرين» لحميد حمد علي خميس العمري، الشوط السادس والعشرين «ناصي» لبدر حمد سعيد الجنيبي، الشوط السابع والعشرين «شمعة» لحميد حمد علي خميس العمري، الشوط الثامن والعشرين «الفارس» لأرميص مبخوت عيضه العامري.

وعلى هامش المهرجان، انطلقت مساء الخميس فعاليات قرية ميدان الذيد التراثية، المصاحبة، بمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والأسر المنتجة، التي تستمر على مدار ستة أيام متتالية.



الفعاليات التراثية

شهد إطلاق فعاليات القرية الشيخ محمد بن حميد القاسمي، والشيخ محمد بن معضد بن هويدن الكتبي، والشيخ محمد بن معضد سعيد بن هويدن الكتبي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وعدد مدارء الجهات والدوائر الحكومية ووجهاء المنطقة وجميع غفير من المواطنين والمقيمين.

تضم القرية العديد من الفقرات والفعاليات التراثية والثقافية التي تحكي عن إرث وثقافة شعب الامارات، وتضم أركان الأسر المنتجة وأركان للمأكؤلات الشعبية وأصحاب المواهب الرائدة في مختلف المجالات، ومسرح للفعاليات المتنوعة والفرق الشعبية الحربية، والعروض الفلكلورية للرزفة الشعبية، حيث تأخذ القرية زوارها في رحلة بين الأركان بطابع تراثي حديث ومميز.